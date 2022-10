Anhela Leonardo de Jesús Pérez Juárez ganar el oro en los Paralímpicos de París 2024

El doble medallista paralímpico, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, sueña con subir a lo más alto del podio en París 2024, por lo que mantiene sus entrenamientos, mañana y tarde, con su entrenador Martín Díaz López.

El ganador de la presea de bronce en Tokio 2020 informó que su trabajo va orientado a cerrar el ciclo paralímpico con participación en 2023, en los Parapanamericanos de Santiago de Chile y un año después con los Paralímpicos en la capital francesa.

El tlaxcalteca señaló que anhela escuchar el himno nacional, que es entonado en las ceremonias de premiación de los deportistas ganadores de la presea áurea.

Refirió que su preparación también va orientada para destacar en campeonatos mundiales. “Esta es la meta, que me propuse regresando de Tokio”, enfatizó el atleta sobre silla de ruedas, quien es el tercer exponente más veloz de todo el planeta en los 100 metros de su categoría.

“Mi sueño es mantenerme activo, estar entre los mejores, quiero retirarme con la medalla de oro”, subrayó.

Pérez Juárez mencionó que tiene dos años para conseguirlo, “por lo que estoy entrenando con dos sesiones diarias, en las mañanas hago gimnasio y en las tardes estoy rodando entre 12 a 15 kilómetros”.

Leonardo de Jesús, originario del municipio de Xaltocan, refirió que subir dos veces al podio en los Juegos Paralímpicos, Londres 2012 y Tokio 2022, no lo ha cambiado en su relación con la gente que se le acerca.

“Me siento normal, de repente algunas personas me ven pasar, momentos en los que estoy cansado después de entrenar, por lo que estoy un tanto desorientado, pero no me niego a saludar y hablar con la gente”, sostuvo.

Subrayó que cuando no entrena abre espacios para llevar a cabo pláticas motivacionales con jóvenes, “si alguien me pide tomarse una foto, lo hago con gusto”.

SUS PRUEBAS

100, 400 y 1500 metros para Panamericanos Chile 2023; 100 y 400 metros para Paralímpicos de París 2024.





