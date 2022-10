Tlaxcala es la mejor sede, considera la arquera mexicana Andrea Becerra

La mexicana Andrea Becerra, cuarto lugar de la final de la Copa del Mundo Tlaxcala 2022 en arco compuesto, acreditó a esta entidad como la mejor sede en los eventos que ha asistido, durante su vida deportiva. Deportes Dominio total de Corea del Sur en arco recurvo del Mundial de Tiro con Arco



Tlaxcala por mucho es mi sede favorita de cualquier evento; su gente es hospitalaria, nos recibieron con los brazos abiertos, todos estamos emocionados, sostuvo.

Más información: ➡️Dominio total de Corea del Sur en arco recurvo del Mundial de Tiro con Arco

Refirió la tapatía que desde el acto de inauguración hasta los días de competencia, la atención fue agradable y entregada, lo que ocurrió no solo con los arqueros de México sino de todas partes. “El recibimiento fue padre, no lo había visto en ningún otro lugar; me tocó tirar la final del año pasado con una persona en la grada, y ahora los extranjeros y mexicanos vieron el apoyo”.

Deportes México, de los mejores del mundo en tiro con arco: Alejandra Valencia

Definió el respaldo local como “increíble, es la mejor sede, que se ha visto, muy buen evento”.

Entérate: ➡️Conviven arqueros con tlaxcaltecas

La arquera informó que cerrará el año con el Panamericano Universitario esta semana en Mérida, Yucatán, y después viajará a Santiago, Chile donde competirá en un panamericano, en el que ella y Dafne Quintero buscarán sus pases para los Juegos Panamericanos 2023.

Señaló que también vendrá la temporada de tiro con arco indoor, en el que también pondrá atención.



Hemos demostrado el equipo mexicano, Dafne y yo, que estamos listas para los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y lo que venga en nuestro camino, enfatizó.

Te recomendamos: ➡️Con stands de práctica, fomenta Gobierno estatal el tiro con arco entre niños y jóvenes

Añadió que vienen compañeras que cierran fuerte, por lo que hay competencia interna en el país. “Estoy emocionada, por lo que viene el próximo año, esto nos da chance de parar un poco y ver en dónde debemos trabajar, y esforzarnos todavía más para mejorar resultados”.

TE RECOMENDAMOS: ⬇️ Deportes Corea del sur hizo el 1-2 en la final femenil de arco recurvo