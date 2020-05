Fallece Raúl Romero, “el amigo de todos”; Huamantla está de luto 

Raúl Romero Rivera, considerado el decano de la radio en Tlaxcala, perdió la vida por causas naturales a los 86 años de edad. “El amigo de todos”, como se autodenominaba, es pionero de la radio y eso le permitió recibir reconocimientos como la Antena de Cristal, máximo galardón que otorga la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, en 2006.

Local Muere Raúl Romero Rivera, decano de la radio en Tlaxcala

El presidente del Consejo de Administración de Radio Huamantla, fundada en 1948, contaba con una gran trayectoria en la radio y por ello en 2017 también fue galardonado con la presea Marco Aurelio Moncada Kraus, otorgada por la Asociación Nacional de Locutores de México, en el marco del Premio Nacional de Locución, en el Antiguo Senado de la República, en la Ciudad de México.

Cultura Culmina con éxito proyecto del FONCA

“Raulito”, “Don Raulito” o “Don Raúl”, como era conocido en la región oriente y en todo el territorio tlaxcalteca, es el indiscutible pionero de la radio en Tlaxcala con una trayectoria de más de 70 años que le valieron para ser parte del selecto grupo de destacados profesionales del micrófono en México.

SUS INICIOS Y TRAYECTORIA

Nació el 11 de julio de 1934 y desde temprana edad mostró su interés por incursionar en el mundo de la radio.

En entrevista publicada por El Sol de Tlaxcala el martes 18 de noviembre de 2008, previo a los 60 años de Radio Huamantla, don Raúl contó que desde niño (en los años 40’s) soñó con tener su propia radiodifusora y tenía mucha curiosidad en la forma en que se transmitían las ondas radiales.

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

Local Cambian nombre de calle “Rivera del Zahuapan” a “Eloy Cavazos”

“Yo estudiaba el cuarto de primaria y mi amigo Efraín Pardo arribó a la escuela con una cajita de madera y le pregunté: ¿qué traes?, ‘mi radio’, tu sabes que los radios de esa época eran gigantes; después de tanto insistir Efraín abrió (la cajita) para que la viéramos y con su desarmador quitó la tapa, así que observé que llevaba un bulbo, una bobina, una antena y cables por aquí y por allá”, relata una cita textual de aquella entrevista.

Y continúa: “inmediatamente pensé: si él hizo un radio ¿yo por qué no? Y saliendo de la escuela me vine corriendo (a casa) y me puse a investigar.

Primero conseguí un bulbo que le quité a una radiola que tenía mi padre, Carlos Romero Cerón; luego hice mi chasís de un cartón, le puse sus agujeros y el bulbo, y como no tenía alambres, usé alambrito delgadito para hacer las conexiones; con un palo de escoba hice la bobina y estuve experimentando para ver cómo encendía el bulbo.

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

Local Pactan municipios preservar ambiente

Mi madre me echaba porras ‘tienes que hacer sonar ese radio’ decía y yo, nada más salía de la escuela y mi labor era el radio. Me costó mucho trabajo pero a los dos meses lo hice sonar con audífonos, porque no había otro modo”, rememoró en aquel entonces Raúl Romero al Diario de los Tlaxcaltecas.

En 20 de septiembre de 1948 nació la “HT, La Voz de Tlaxcala, desde Huamantla”, por donde han desfilado los más famosos cantantes solistas y gruperos de México, incluyendo a Pedro Infante. La planta de transmisión fue diseñada por Mario y Saúl Pardo, las estructuras metálicas que la sostenían fueron elaboradas por José Hernández Castillo, mejor conocido como “Cheché”.

“Cuando Radio Huamantla se lanzó al espacio yo estaba en la primaria y éramos tres jóvenes que tuvimos a cargo la transmisora; éramos operadores de planta”.

Municipios Impulsan Puebla y Tlaxcala acciones para sanear ríos

A Raúl Romero y sus amigos los invitaron a viajar a Estados Unidos de América, pagándoles el traslado, estudios, ropa, entrada a la NASA y todos los gastos, pero el contrato decía que debían aceptar nacionalizarse norteamericanos y no aceptaron.

XEHT fue propiedad de Miguel Corona y Mario Pardo y cuando Raúl Romero cursaba la secundaria era ayudante de la estación.

Los problemas financieros se recrudecieron y Miguel Corona, otro destacado huamantleco, decidió venderla. Raúl Romero le pidió dejarlo a cargo y buscaría publicidad con tal de que no desapareciera la radio local y fue así que poco a poco la sacó adelante.

Local Asume Víctor Fernández dirigencia del PAN

Fue en 1956, después de estar recién casado, que Raúl Romero inició con los primeros trámites de compra de acciones y, con la ayuda de su padre y hermanos, logró adquirir parte de la radio, pero luego cada uno de los socios le vendieron sus acciones, hasta quedarse con el 100 por ciento.

El 7 de agosto de 1974 Raúl Romero Rivera fundó Radio Tlaxcala, “la TT”, junto con Alfonso Macías Galaviz, pero durante el sexenio del gobernador Tulio Hernández Gómez la perdieron, acción que en su momento fue comentada como un acto arbitrario, pero nadie se atrevió a solidarizarse con los dueños para denunciar el hecho.

SIEMPRE APOYÓ LAS CAUSAS SOCIALES

Raúl Romero combinó su carrera con su cariño a Huamantla, de ahí que se convirtió en un filántropo e impulsor la educación mediante la construcción de escuelas, entre ellas el Cbtis 31.

Local Define PAN propuestas de candidatos

Además, por decenas de años encabezó las campañas “Radiotón” para recolectar fondos para personas de escasos recursos y, entre otros proyectos, para para recolectar fondos para los Vitrales de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad. También fue Presidente del Patronato de Co-reconstrucción del Palacio Municipal de Huamantla.

Como parte de su trayectoria, fundó en las instalaciones de Radio Huamantla el Museo de las Memorias y durante 29 años dirigió y condujo el afamado programa Encuentro, en el que los mismo entrevistó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a gobernadores, Secretarios de Estado a personas del ámbito deportivo, cultural, de la tauromaquia y musical.

También fue el principal impulsor, junto con su esposa Irma García Izozorbe, del cantante Carlos Rivera Guerra, en los inicios de su carrera.

Local Registra PAN 13 precandidatos

En la tradicional “Noche que Nadie Duerme” era obligada la narración de Raúl Romero y su equipo de trabajo durante la salida de la Virgen de la Caridad de su templo para recorrer las principales calles tapizadas de aserrín multicolor.





29 años dirigió y condujo Raúl Romero el afamado programa “Encuentro”

70 años de trayectoria del pionero de la radio en Tlaxcala

FAMILIA

Además de su esposa Irma García, a Don Raúl Romero le sobreviven sus hijas Irma Esther y María Elsa Romero García, así como su hermano e incondicional compañero de trabajo, Roberto Romero Rivera y sus nietos de las familias Prado Romero y Macías Romero.

Suspenden en Ocotlán juego de béisbol que reunió más de 50 personas en plena Fase 3 de Covid-19



Continúa leyendo ➡ https://t.co/ejvoBfbkYA #Deportes #PC pic.twitter.com/peIJnkS3AF — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 3, 2020

NO DEJES DE LEER

Policiaca Cayeron cuatro “padrotes” originarios de Tenancingo, Tlaxcala

Deportes Angélica Sánchez, en espera de mundial

Deportes Madaí Pérez levanta la voz; pide no dejar al deporte en un abismo