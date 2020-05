Barcelona incapaz de ganar la Champions: Messi

En febrero pasado, Lionel Messi causó polémica por sus declaraciones. A su juicio, en ese momento el Barcelona era incapaz de ganar la Champions League por el juego que mostraban en ese entonces.

Pero de repente, de forma inesperada, apareció la pandemia de coronavirus lo que frenó la competencia más importante y de mayor categoría a nivel de clubes, por lo que en el horizonte blaugrana se asoma una luz para ganar la sexta Orejona en la historia de la institución y la cuarta con el argentino en las filas del Barcelona.

Leo matizó sus palabras y afirmó que Quique Setién, entrenador de la institución, las malinterpretó.

“Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos. Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir.

Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando”, expresó convencido el goleador para el diario Sport.

Barcelona regresó hace unos días a sus instalaciones con entrenamientos personalizados, siguiendo todos los protocolos sanitarios debido al Covid-19. Leo admitió que se encuentra en perfecto estado de salud, pero agradeció el apoyo de su familia para salir avante de esta situación que pausó la vida cotidiana en en todo el mundo, donde los futbolistas de primer nivel no fueron la excepción.

“La verdad que físicamente me encuentro muy bien. Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma, si bien no es lo mismo en casa que cuando entrenas en la ciudad deportiva con el staff dirigiendo las sesiones", expresó.

"Por la parte psicóloga obviamente fue duro para todos porque es una situación muy extraña. Pero con el apoyo y la compañía de mi familia, de mi mujer y mis hijos en casa que estamos todos juntos, creo que llevamos la situación lo mejor que pudimos”, añadió y cerró el astro argentino sobre el tema en cuestión y reiteró que en su mente sigue ganar una orejona más.