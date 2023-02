Christian Atsu, excompañero de Ochoa, fue encontrado sin vida entre escombros de Turquía

Después de varios días de búsqueda, Christian Atsu, excompañero de Guillermo Ochoa en el Málaga, fue encontrado sin vida entre los escombros en Turquía, así lo dio a conocer el agente del futbolista ghanés la mañana de este sábado.

“El cuerpo sin vida de Atsu fue encontrado bajo los escombros. Todavía están sacando sus cosas. Su teléfono también fue encontrado”, comentó Murat Uzunmehmet su representante en Turquía.

Además de esto, el también agnete ghanés de Christian hizo lo propio en sus redes sociales: “Nana SechereDebo anunciar a todos con gran pesar (…) que el cuerpo de Christian Atsu fue hallado esta mañana. Mi más sincero pésame a su familia y a sus allegados. Querría aprovechar esta ocasión para agradecer a todo el mundo por sus oraciones y su apoyo”.

We are deeply saddened by the news Christian Atsu lost his life in the devastation of the earthquakes that have hit Turkey and Syria.



Our thoughts and condolences are with Christian's family and friends and everyone affected by this tragic event. pic.twitter.com/GLqXdd80Xl — Premier League (@premierleague) February 18, 2023

De acuerdo con medios de información, el cuerpo sin vida de Christian Atsu estaba en el edificio Rönesans, una torre de 12 pisos que se derrumbó el día del terremoto en Turquía.

En un principio, la Embajada de Ghana en Turquía y la Federación de Fútbol de Ghana habían informado que el ex futbolista de clubes como el Chelsea y Málaga ya había sido rescatado; sin embargo, esta información era errónea y el propio técnico del club Hatayspor informó que Atsu seguía sin ser encontrado.

¿QUIÉN ERA CHRISTIAN ATSU?

Christian Atsu fue un futbolista ghanés que lamentablemente perdió la vida en el terremoto de Turquía a la edad de 31 años, luego de estar dentro de un edificio de 12 pisos que se derrumbó debido al movimiento telúrico.

Una imagen durante el minuto de silencio en memoria de Christian Atsu tras el reciente terremoto en Turquía y Siria / Foto: Reuters

El jugador comenzó sus pasos en el futbol en una academia del Feyenoord en Ghana, pero fue a los 17 años cuando se unió al FC Porto.

En 2013, cuando solo tenía 19 años, el Chelsea se hizo con sus servicios, pero el futbolista fue cedido por parte de los Blues a varios equipos, entre ellos el Málaga, donde coincidió con el guardameta Guillermo Ochoa.

O último lance da carreira de Christian Atsu: um golo de livre direto aos 90+7' para dar a vitória ao Hatayspor, no dia anterior ao sismo.



💔 pic.twitter.com/Q8lclGerdv — B24 (@B24PT) February 18, 2023

Tras varios años de irregularidades, el futbolista se mudó a Turquía y un día antes del terremoto, tuvo la dicha de marcar un gol en el último minuto del partido, mismo que se hizo viral esta mañana tras anunciar que había fallecido.