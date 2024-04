Proponen uso del agua subterránea como solución para producir alimentos

Ante la escasez de lluvias que prevalece desde hace dos años en el oriente de Tlaxcala, lo que afecta con baja producción de granos como maíz, amaranto, frijol y hortalizas, para el autoconsumo de las familias, el agua subterránea es la solución, propusieron autoridades ejidales de Cuapiaxtla, Tequexquitla y Atltzayanca que coincidieron en que los pozos de riego que están abandonados deben ser rescatados para dinamizar la agricultura.

Local Registran presas de Tlaxcala una crisis hídrica por temporada de estiaje

Sin embargo, dijeron que es necesario el respaldo de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de equipar la infraestructura hídrica y solicitar los permisos de operación ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

La zona oriente de Tlaxcala de los lugares con más estrés hídrica. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

“Atltzayanca es un municipio que en un 90 % se dedica a la agricultura, de ahí la importancia de rescatar los pozos de riego, pues algunos han quedado en el abandono”, recordó el alcalde de Atltzayanca, Gustavo Parada Matamoros.





No obstante, pidió a los gobiernos Federal y Estatal que no burocraticen los programas del campo; es decir, que faciliten las herramientas para aprovechar el agua de las profundidades.

No dejes de leer: ➡️ Escasez de agua pega directo a 20 municipios

Cebollas cultivadas con agua de riego por goteo. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

“Debe ser un trabajo equitativo, que la energía eléctrica no sea tan cara para utilizar el agua en la producción de alimentos y que los granos tengan un valor agregado en el mercado internacional”, aseveró.

Para el caso del ciclo primavera-verano que ya comenzó, anunció que solicitará apoyos económicos extraordinarios al gobierno estatal para formar una mezcla con el programa del Fondo de Infraestructura Social Municipal y apoyar a los productores que llevan dos años sin cosecha a causa de la sequía.

Hiroshi Takahashi El Espectador / La escasez de agua es real

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

María Araceli Martínez, alcaldesa de Tequexquitla, propuso a la Conagua, que coadyuve con los campesinos para que no clausure los pozos de riego que no se utilizan desde hace varios años y enfatizó que existen pozos que llevan más de 20 años sin uso, porque los ejidatarios no tienen recursos para el pago de energía eléctrica en la operación de los equios de los pozos. “En Tequexquitla disponemos de cinco pozos para la siembra de hortalizas como.

Perfecto Barrales, ejidatario de Cuapiaxtla, comentó que en el ejido San Lorenzo disponen de nueve pozos de riego, pero solo se utilizan dos, lo que significa que existen un potencial para sembrar semillas que sirvan como alimento básico de las familias.

Entérate: ➡️ En 10 años Tlaxcala podría vivir una escasez de agua: Lorena Cuéllar

Municipios Disminuye nivel de la laguna de Acuitlapilco pese a constantes tareas de rescate



Para abatir la pobreza y la desigualdad social tenemos que recuperar las unidades hídricas, por ejemplo, la Conagua nos quiere decomisar el pozo número tres, nosotros le planteamos que queremos trabajar en la siembra de hortalizas por goteo”, aseveró.

Estimó que en la zona oriente de Tlaxcala hay más de 50 pozos desmantelados y saqueados que no están en función desde hace dos décadas, porque los pagos de energía eléctrica ante la CFE son costosos. “Es urgente que las autoridades asignen parte del presupuesto a este proyecto, porque invirtieron muchos millones de pesos en la construcción de jagüeyes, pero no llovió y están vacíos”.