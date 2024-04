Disminuye nivel de la laguna de Acuitlapilco pese a constantes tareas de rescate

El panorama de sequía en la laguna de Acuitlapilco no ha mejorado en los últimos meses, pese a los esfuerzos de los vecinos y ambientalistas por limpiar las zonas aledañas que permitan mayor captación de agua.

Las condiciones adversas que rodean a la última laguna natural de Tlaxcala han provocado que en los últimos seis meses se evaporara la mayoría del contenido almacenado durante la temporada de lluvias.

Una fotografía tomada el pasado 31 de julio de 2023 por El Sol de Tlaxcala muestra cómo los niveles de agua en las inmediaciones del vaso lacustre iban al alza; sin embargo, ocho meses después y durante esta temporada de estiaje apenas si se notan los rastros del vital líquido captado.

ESFUERZOS DE RESCATE NO CESAN

Después de que el 27 de septiembre de 2023, autoridades federales, estatales, municipales, ambientalistas y vecinos que rodean el cuerpo de agua informaron la intervención en cinco kilómetros de delimitación y desazolve, los esfuerzos no cesan para la recuperación de este espacio.

Integrantes de la Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida (UPCOLV) mantienen las tareas de limpieza y desazolve de barrancas que convergen en el espacio natural para contribuir a incrementar sus niveles de agua.

Para esto mantienen faenas constantes, principalmente en los canales de los municipios de Tepeyanco, Tlaxcala, Xiloxoxtla que rodean la importante laguna y que con el paso del tiempo por el descuido se han visto obstruidos.

SEÑALA ASOCIACIÓN DESINTERÉS DE AUTORIDADES

Aunque en septiembre pasado las autoridades de los tres órdenes de gobierno comprometieron todo su apoyo a la recuperación de este cuerpo de agua, los integrantes de la Unión de Pueblos han señalado en últimas semanas que el interés de las autoridades se está perdiendo.

Raymundo González Serrano refirió que no se ha cumplido con el acuerdo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de brindar un apoyo de empleo temporal; no obstante, esto no ha sido factor para que dejen de hacer faenas.

Con el ayuntamiento de Tlaxcala la organización de vecinos planteó que se mantienen las mesas de trabajo, aunque cada vez son más breves, aún así han establecido acuerdos para seguir con las acciones de rescate.

LOS ACUERDOS

El gobierno municipal de Tlaxcala se comprometió a dotar de 120 litros de diésel diarios, por un lapso de tres meses para el abasto de la maquinaria que proporciona la Secretaría de Infraestructura.

La administración tendrá que cumplir con el proceso de investigación respecto a la factibilidad de agua potable, drenaje e impacto ambiental.

Se mantiene vigente el proyecto para redireccionar y reconectar el drenaje arrojó un presupuesto superior a los cinco millones de pesos, por lo que la administración municipal debe darle seguimiento a esto con las dependencias de Conagua y la Comisión Estatal Estatal del Agua y Saneamiento.

Sumado a ello, la administración municipal tendrá que clausurar cualquier trabajo de construcción de vivienda en las zonas aledañas a la laguna y solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente firmar un convenio para la restauración de la la laguna.

Cabe señalar que el 14 de febrero se firmaron acuerdos similares sin que exista avance alguno.