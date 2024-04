Deshojando el cempasúchil / Incendios

Mientras la mitad de nuestro país arde por la inseguridad y los frecuentes asesinatos de candidatos de todos los partidos, linchamientos, robos de carretera, balaceras, asesinatos de policías, ataques dirigidos a determinados personajes, sin respuesta pronta, expedita e informada de las autoridades, la inseguridad ha alcanzado cuando menos a la mitad del territorio nacional y la otra mitad está asolada por incendios causados por: la sequía, la mano del hombre, el descuido, donde al día de hoy más de 200 incendios, lo que ha causado la desaparición de miles de hectáreas, lo cual provoca sin duda alguna, una terrible contaminación ambiental y por otra, al arder los bosques y quedar calcinados, los árboles dejarán de oxigenar el ambiente y de hacer que el agua de lluvia llegue a los mantos freáticos… y para colmo de males en este gobierno se han recortado los fondos de Conagua y lo que estaba destinado a apagar incendios y a prevenirlos bajó en este sexenio a sólo dos mil millones de pesos, de los que todavía el año pasado eran más de cuatro mil millones; lo cual ha provocado que el personal calificado para combatir incendios, se haya reducido al mínimo, que los habitantes de los alrededores de las áreas incendiadas tengan que meterse a combatir el fuego con equipos rudimentarios, palas, picos, trapos húmedos en la cara, nadie tiene equipo adecuado, ninguno de los que están tratando de apagarlos, mientras que los vecinos, comuneros y de pueblos cercanos, los proveen de agua y comida.… ¿qué carajos nos pasa? Que no podemos conservar la paz en el país, que ya se gastaron el presupuesto para desastres, que se ha recortado lo destinado a Conagua y a otras dependencias en aras de construir las obras, simbólicas, contaminantes y onerosas de este sexenio, mientras no hay presupuesto para áreas prioritarias? desperdiciamos el dinero en obras que no tienen ni la utilidad, ni la calidad que se requiere.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Leo en un periódico que se han elevado los gastos en un 599 por ciento, entre programa sociales y proyectos de infraestructura de las obras insignia de este gobierno, que la Secretaría de Energía elevó su gasto siete veces más que hace un año, con un total de 55 mil 330 millones de pesos. Esta empresa es la encargada de proporcionar financiamiento a Dos Bocas, una refinería que no ha refinado (ni refinará) ni un litro de gasolina ha costado entre 16 y 17 mil millones de dólares, inicialmente se había presupuestado en ocho mil… La Secretaría del Bienestar aumentó en el primer trimestre un 197 % ¿????? El monto más alto desde 1990… también aumentó la cifra para “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que da becas a 2.3 millones de jóvenes… ¡Claro que sí!, ¡esas becas representan votos!....

TLAXCALITA LA BELLA

En Tlaxcala están pasando cosas que están repercutiendo en sus habitantes, debido a decisiones tomadas a nivel nacional, nos preguntamos ¿Qué está pasando con el sistema de salud del IMSS Bienestar -que ahora es federal- del que depende el antiguo hospital Miguel Lima Ramírez, ahora llamado Hospital del IMSS bienestar Anselmo Cervantes, pues con todo y que le hayan cambiado la adscripción y el nombre, está mucho peor de lo que nunca estuvo en su larga historia, recordamos, lo mismo que otros muchos tlaxcaltecas, la calidad y la calidez con la que fuimos atendidos en el Hospital General de Tlaxcala… aún recuerdo que doña Dolores Fernández de Cisneros, doña Rebeca Torres de Lira –quien fuera la primera mujer Presidenta municipal en Tlaxcala capital y la segunda en el país- y otras muchas señoras, “Lolita” fue la presidenta por muchos años, de un grupo denominado “Damas Tlaxcaltecas”, que atendían los detalles de ese amado y añorado hospital, ahora es un elefante nuevo sí, pero… sin medicinas, ni los especialistas necesarios, con aparatos que no funcionan o que no tienen a los expertos para hacerlos funcionar... Cambiando de tema, en el ayuntamiento de Tlaxcala no tienen llenadera, subieron muchísimo el costo de los prediales, y además te piden que les dejes para el “chesco” de una manera soterrada, no es justo, no es bueno y mucho menos es decente, ¿están tan jodidos que necesitan joder a los más jodidos? ¿o simplemente es “El año de Hidalgo”?... por cierto los desastres que dejó hechos Corichi como quitar los estacionamientos de las orillas, cambiar las buenas plantas de temporada, subir costos de prediales y otros servicios y tener a gente que cree que nos hace un favor a los tlaxcaltecas al trabajar ahí… ¿Qué les pasa? ¿Acaso no saben que sus sueldos los pagamos nosotros?

