Deshojando el Cempasúchil | Escasez de agua

Desde hace algunos años se pronosticaba que la tercera guerra mundial sería provocada por el agua, ya que su escasez produciría que se convirtiera en un producto de extraordinario valor, este líquido es vital para la sobrevivencia de todas las especies, tanto la humana como la flora y la fauna… es desolador ver cuando en algunas regiones falta el agua, cómo los cadáveres de los animales aparecen en tierras desérticas que antes eran vergeles, tenemos que crear conciencia en nuestros políticos y hombres de negocios, de que el mundo es único y es redondo, y que mientras ellos producen ganancias para sus arcas sin importarles el medio ambiente ni la supervivencia humana -ya que lo único que les importa es llenar sus bolsillos- piensan, ingenuos de ellos, que podrán sobrevivir a la escasez de agua porque tienen dinero, pero los millonarios refresqueros, cerveceros, vitivinicultores, etc… ¿de dónde sacarán el agua para sus productos?... Nuestras autoridades municipales, gubernamentales y presidenciales deben tener dos actividades indispensables para la sobrevivencia humana, que son el cuidado de los bosques que coadyuvan al incremento de los mantos freáticos, y del agua, no sólo racionándola, sino renovando tuberías y desagües, haciendo dos tuberías paralelas –las que están por ejemplo en la ciudad de México, son tan viejas que tienen fugas que causan dos problemas: el desperdicio de aproximadamente 40 % del agua, y los famosos y altamente peligrosos socavones, habrá que hacer dos sistemas, uno para las aguas negras que lleguen a un depósito de tratamiento y otro, para captar el agua de lluvia que fortalezca los veneros y el agua que se requiere para surtir a la población… Se calcula que marzo será el mes más grave en la ciudad capital en lo relacionado a escasez de agua… Tenemos que crear leyes que de verdad castiguen a quienes ensucien los ríos, tienen que entender que éstos no son drenajes, ni basureros… Sólo así podremos enfrentar la crisis, creando conciencia que no se debe desperdiciar el agua, racionándola, sin permitirnos desperdicios, ya que mientras regamos enormes jardines, lavamos autos y patios con grandes cantidades de agua, hay mucha gente que no tiene para lo más vital, para no morir de sed y para preparar sus alimentos... La escasez de agua que está sufriendo en estos momentos en país y que ha llevado a su escasez en toda la Ciudad de México, y también en Oaxaca y sus alrededores, así como en otras partes del país… va a ser imposible regar las siembras, y sin agua no tendremos comida y moriremos de hambre y sed… ¡Carajo! ¿Por qué las autoridades sólo piensan en su propio bienestar y en mantener el poder y para ello sólo hacen obras de relumbrón en vez de aplicarse a aquello que nos pueda proporcionar una mejor calidad de vida? ¿Para eso quieren el poder? Y hablo de todos los niveles, en todos los estados, municipios y comunidades… ¡no se vale utilizar el poder sólo para enriquecerse y ayudar a los cuates, mientras “el pueblo bueno ¡muere de hambre y sed!

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

¿Y qué me dicen de la inseguridad? La cual ha crecido de forma alarmante en todas las zonas del país, y aunque las cuentas alegres y falsas hablan de disminución en la violencia y la inseguridad, el número de muertos crece escandalosamente, el número de grupos del crimen organizado ha proliferado de manera exponencial, hay muertos por todos lados, el país está cubierto de sangre, no hay familia excepto las poderosas, -y aún a ellos les toca en ocasiones- que no haya sufrido secuestros, asaltos, el asesinato de alguno de sus familiares, los robos de casas han aumentado de manera terrible, poblaciones completas han sido obligadas a dejar sus hogares y emigrar a otras comunidades o a tratar de salir del país, y la mayoría de los que deciden irse, se van al norte, porque el sur está igual o peor que sus estados… No puede ser que ya no se pueda viajar en carretas sin temor de ser asaltados!... y como siempre al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, en Guerrero, en el maravilloso Acapulco, hubo paro de transporte por más de un mes, porque les están queriendo cobrar “derechos por hacerlo” de parte de los grupos del crimen organizado que se han adueñado del estado, por la incompetencia, complicidad, corruptelas o por la falta de compromiso con el pueblo que juraron proteger y cuidar, del par de mujercitas que gobiernan en el estado y en el municipio y que han salido fotografiadas con miembros del crimen organizado y si a eso sumamos a este gobierno federal tan permisivo con los criminales, ¿Cómo carajo vamos a poder regresar a la normalidad y la tranquilidad, si no es que nos convertimos en vigilantes?... ¿Qué la mega farmacia tiene carencia del 99 % de los medicamentos????... que el número de muertos de sábado a lunes rebasó los 300? ¿Qué este sexenio ha sido el más violento en la historia del país?... ¿Qué se dieron a conocer por filtración de la Presidencia: nombre, dirección, teléfonos etc., de 263 periodistas que se han registrado para las mañaneras, poniendo en riesgo sus vidas?... ¿Qué Xóchilt ya inició sus propias “mañaneras” con éxito?

TLAXCALITA LA BELLA

Qué podemos decir de nuestro estado, en el que priva la libertad de expresión, donde estamos azotados por el frío, donde tenemos problemas antiguos acerca de la disposición de basura, creo que nos hace falta enraizar la cultura de la separación de deshechos y después, también en los trabajadores de los camiones de basura, ya que uno la separa y ellos la juntan…. en la época de Sánchez Piedras se pusieron dos drenajes, uno para agua de lluvia y otro para el agua sucia, pasado el tiempo y debido a que a veces no dejan constancia de lo que hicieron gobiernos anteriores, se olvidaron de ello y ahora con el desabasto inminente ya están varias colonias sufriendo problemas… El museo Miguel N. Lira se está mejorando y restaurando, para volver a dar a conocer la vida y obra del afamado tlaxcalteca, para ello se ha formado un consejo formado por destacadas personas, decididas a preservar la memoria del Miguel Nicolás, y que sus obras infantiles lleguen a las escuelas a través de obras montadas por la maravillosa titiritera de Huamantla, Rocío Juárez. Desde aquí le mandamos a nuestra querida amiga Adriana Moreno el más sentido pésame por el fallecimiento de su hermano Jorge, destacado tlaxcalteca, amigo, incansable luchador por sus creencias. Descanse en paz, un abrazo fraterno a su familia y amigos.





