Deshojando el Cempasúchil | Chapulineo

Cuando veo el éxodo de personajes dedicados a la política de todos los partidos, no sé si morirme de risa o enojarme por su poca… probidad, aquí de lo que se está tratando en esta campaña, como nunca antes, es que hay personajes que creen que pueden acceder a un puesto político porque lo merecen por ser parientes de un político empoderado.

Porque –dicen- han trabajado ¿incansablemente?, porque su ego no les permite perder otra vez, y ahí comienza el chapulineo, hay algunos que han pasado por todos los partidos y… de todas maneras no dan una, hace poco se informó de que varios gobernadores priistas que concluían su encargo, se cambiaron a Morena; la pregunta ¿será porque tendrían largas colas que les pisaran y ahora aspiran a ser embajadores? Será… que... ¿Cambiaron de repente de más de 20 años de portar la camiseta tricolor?... recuerdo lo que decía Tulio Hernández que hay tres cosas que no se pueden cambiar, de Patria, de madre y de partido; sin embargo los imberbes y ambiciosos de la política se han adueñado de los puestos clave con el solo hecho de ser pariente de… conocido de... hijo de… así las cosas si lo analizamos, los que creen estar votando por Morena, están votando por el viejo PRI, ya que los fundadores del PRD de donde salió Morena con Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador los parió del tricolor, fundaron el PRD y con esa base, López después fundó un movimiento -que no partido- tomó las calles y se proclamó cuando llegó Calderón, como legítimo Presidente de la República, logró lo que tanto soñó, pero cuando llegó de verdad a ser Presidente no supo entender el rol que le tocaba jugar, ayudó a los “viejitos” con una pensión, ¡maravilloso!, pero no le encuentro sentido a que la haya hecho universal, así que la reciben ricos y pobres, llegue quien llegue a la presidencia, deberán hacer un padrón serio de quienes de verdad la necesitan, en fin, en este gobierno hasta el Presidente recibe pensión…. En otro orden nos encontramos con nepotismos desastrosos para el país como los tres hijos que difícilmente son mencionado en la mañanera, parientes, amigos, compadres con 100 % de lealtad de 0 competencia, el país está endeudado como nunca antes, ha subido terriblemente la deuda externa ¿no que no íbamos a endeudarnos?

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Habrá paro nacional de autotransporte de carga en todas las carretera del país, el próximo 5 de febrero, la causa es que son asaltados un promedio de 57 camiones de carga diarios, con pérdidas multimillonarias, y no sólo por el contenido de lo transportado, en ocasiones hieren o matan a los choferes, y se llevan el camión y lo utilizan para otros fines, quienes transportan mercancía, ya sea los dueños o quienes exponen su vida día a día, se niegan a seguir trabajando en las condiciones en que está la seguridad en el país…

TLAXCALITA LA BELLA

La recomendación para todos nuestros paisanos, es que se pongan nuevamente el cubrebocas, ya que debido a las emanaciones del Popo, a lo que nos llega de los incendios del tiradero de basura Tonsil, ubicado en Panotla, con la aparición de la influenza debido al cambio climático que nos ha azotado con terribles fríos, y la amenaza de repunte de una nueva cepa de la Covid, más nos vale tener precauciones, porque los hospitales están llenos de enfermos con infecciones respiratorias, producidas por cualquiera de los factores anteriores… para combatir el incendio han acudido tanto bomberos de diferentes municipios, como gente que vive aledaña a la zona, -y los vecinos fueron a tirar basura a las puertas del ayuntamiento de Panotla- ¿se han dado cuenta de cómo amanecen sus patios y sus coches si se quedan a la intemperie? ¡Imagínense como están nuestros ojos y vías respiratorias!... ¡cuídense mucho por favor!... En nuestra ciudad y sus alrededores mucho se quejan de que no hay suficiente luz, hay colonias a oscuras, que solo iluminan los focos de las casas, los arcos que ¡se veían tan bellos iluminados ya rara vez los prenden y que decir que siguen cerrando el zócalo los fines de semana, señora presidenta municipal por favor entienda que no debe continuar con las locuras de Corichi, -su antecesor- por favor pregúntenos, a los tlaxcaltecas, a los que aquí vivimos, si queremos un zócalo cerrado los fines de semana.





