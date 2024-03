Deshojando el Cempasúchil / #8M: explosión de mujeres vistió las calles

Me gustó ver cómo miles de mujeres en el país salieron a las calles, algunas llevando a sus pequeños hijos en carreolas; adolescentes, jóvenes, maduras, ancianas, todas las que pudieron acudieron, no sólo las de la Ciudad de México, sino en varios estados más, a reclamar igualdad, denunciar desaparecidas, violencia, etc., sin embargo, yo me pregunto: ¿por qué no festejamos el Día de la Mujer como antes se festejaba el Día del Trabajo, por ejemplo? Como un desfile más, donde las mujeres marchen en contingentes ordenados y manifiesten de manera pacífica sus inquietudes e inconformidades, dice la historia que en un principio, cuando los humanos vivían en cuevas, existía un claro matriarcado, al hombre se le permitió poco a poco ir tomando el mando,debido a su rol como proveedor, pero eso con el paso del tiempo llevó a una dependencia casi total de las mujeres, fomentada esta situación por las propias mujeres, que fueron en muchas ocasiones -quienes por la comodidad de sus roles de amas de casa- fueron las principales enemigas de los movimientos feministas y las que educaron a sus hijas de esa manera, privilegiando la situación de desigualdad: comodidad, servicios y estudios a los masculinos, dejando con casi nulas oportunidades a las mujeres; sin embargo, a través de la historia hubo muchas mujeres que rompieron cartabones y se distinguieron, hace todavía 60 años las mujeres estaban destinadas a ser madres y amas de casa, sin embargo, siempre hubo -hubimos- mujeres que no nos conformamos con el rol impuesto, y con el apoyo de nuestros padres varones rompimos esquemas poco a poco, despacito, hasta que llegamos al día de hoy, donde una explosión de mujeres vistió las calles, en respuesta a la inacción de las autoridades, al abuso de algunos machos y deformaciones en la impartición de justicia. Y para rematar, lo ocurrido en Zacatecas, donde mandaron a mujeres policías contra las mujeres, golpearon y violentaron con injurias y golpes a varias jóvenes participantes ¿el resultado? ¡Nulo, como su gobernador!

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Las patadas, los golpes bajos y el chapulineo están a la orden del día en Tlaxcala, a muchos les prometieron cosas, renunciaron a puestos y prebendas, para encontrarse con que no están en las listas porque no salieron premiados en la “tómbola”, y resulta que los que tienen mayor cercanía con privilegiados salieron premiados, -ganadores de una tómbola que fue una farsa- los que renunciaron se quedaron como el perro de las dos tortas, vestidos y alborotados, gastaron en las precampañas lo ahorrado y ahora están sin trabajo, sin dinero y sin “hueso”. ¿Y qué están haciendo en esos casos? ¡cambiarse de partido!... Sería bueno recordar que Morena está formado en su gran mayoría por priistas desertores, comenzando con el mandatario nacional, si volteamos a verlos veremos demasiadas caras conocidas de antaño, o a sus hijos y esposas; recuerdo que cuando nos afiliábamos a un partido, leíamos sus documentos básicos para conocer sus propuestas y su ideario, pero ahora simplemente “chapulinean”, además algunos gobernadores impresentables en el PRI desertaron, por obra y gracia del “Espíritu Santo” han sido perdonados, purificados y enviados de embajadores por la cuatroté, donde por cierto están haciendo mal el papel de embajadores… El problema de Ayotzinapa sigue caliente, las promesas del Presidente no se cumplieron, porque la verdad histórica, si lo era, no hay nada que agregar… los padres, después de 10 años del terrible incidente, siguen pidiendo a sus hijos vivos, las normales de por sí educadas con ideas de izquierda siempre han sido un polo de contradicción rebeliones y manifestaciones, además de la manera ilegal que se les ha permitido sin consecuencias: el robo de camiones de diversas empresas, gasolina y hasta secuestro de unidades y choferes, toma de casetas en las carreteras, destrucción de inmuebles, etc., como fue el caso de la puerta de Palacio Nacional, ¿y qué pasó? ¡Nada! ¡Porque son las víctimas! Y para cerrar con broche de oro este episodio, matan a otro joven de un balazo en la frente, el policía inculpado se fugó ¡y la situación está candente!, y no sólo por el asesinato sino por sembrar evidencia falsa. Este problema dará mucho de qué hablar por largo tiempo.

TLAXCALITA LA BELLA

En el país, no sólo en Tlaxcala, hace falta corregir muchas cosas, ahora bien tampoco estamos de acuerdo en que se den puestos sólo por el hecho de ser mujeres, yo creo que a estas alturas cada quien debe ganarse con capacidad, esfuerzo y conocimientos adquiridos la oportunidad de un trabajo, no que te regalen una candidatura por ser mujer… Cuando hablamos de política, sabemos que debemos hacer llegar con nuestro voto a la mujer más preparada, empática y consciente de la responsabilidad de un puesto que nos representa a las mujeres, el hecho de llegar a una curul para levantar la a mano no es digno de mujeres pensantes, las ponemos en puestos de representación popular para que aprueben leyes y propongan iniciativas que favorezcan el crecimiento del estado y el bienestar de la mayoría, no para que llegando se compren carro nuevo, cambien celulares y contraten a sus cuates para ayudarlas, tenemos que pensar muy bien a quién le damos nuestro voto, y definitivamente no estamos de acuerdo con la reelección de gente que no hizo nada por el estado en su trienio y que ahora tienen la desvergüenza de volvernos a pedir el voto, cuando su papel en la Cámara de Diputados o en los municipios ha sido de ignorancia y raterías, ya es hora de volver a las viejas costumbres de poner a quienes sí trabajen por el pueblo, sin importar de qué partido vengan, no somos morenistas ni priistas, somos tlaxcaltecas, un pueblo de gente valerosa y pensante que no permitió imposiciones en el pasado y que no debe permitirlas hoy. Sin embargo, a pesar de lo anterior existen hombres y mujeres por los que vale la pena votar, a quienes conocemos y que por ello podemos exigirles que cumplan su trabajo, ¡basta ya de ñoñerías! Votemos por quienes nos garanticen un trabajo limpio y productivo en las cámaras, en las diputaciones y demás puestos que se están jugando en estas elecciones. ¡Ya basta de cuates y compromisos pactados!





