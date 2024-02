Deshojando el Cempasúchil | Las pasiones están encendidas

Al parecer el tema de moda sigue siendo la marcha del domingo pasado, curiosamente leyendo columnas de periódicos nacionales, viendo buena parte del día noticieros y programas especializados en la TV, he sacado en conclusión dos cosas: una, que el país sigue polarizado, y dos, que la marcha fue un éxito; refiriéndome al primer punto, a quienes la han criticado y defienden a toda costa el estatus actual, yo no pienso que le estén “ladrando a la chuleta” ni que reciban estímulos$$$, sino que de verdad están convencidos de lo que piensan, he platicado con varias personas que son fanáticas tanto de López como de la 4T, también he platicado con quienes están hasta la madre de este gobierno, insisto seguimos siendo un país en el que existe una gran polarización –siempre la ha habido- sin embargo, siento que las pasiones están más encendidas…

La causa de la marcha fue decir en voz alta, demostrar con la presencia, que queremos seguir en democracia, que queremos seguir teniendo organismos descentralizados, que haya equilibrio entre los tres Poderes, en una palabra que haya democracia y libertad de expresión, de votar por quien queramos sin ser agobiados con halagos, regalos o amenazas, queremos seguir viviendo en una democracia que nos ha costado engendrar y tratar de conservar, y no queremos que de un plumazo todo ello desaparezca… Sabemos que como nunca antes tenemos un presidente muy bueno para el manejo de masas, para “lavarles el coco” a millones de personas que piensan que el dinero que reciben se los da López, pero no, el dinero que reciben es de nuestros bolsillos, de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, con el pago correspondientes por nuestros salarios, o comprando productos o mercancías de las cuales pagamos IVA… regresando a la marcha, se vio rebasada por la sociedad civil, y si bien hubo algunos políticos -que también son ciudadanos- y quienes no fuimos, fue por cuestiones de salud, la verdad ¡me gustó la respuesta de la ciudadanía al llamado de la sociedad civil!

Mientras se llevaba a cabo la concentración de mexicanos en el zócalo de la ciudad de México, al mismo tiempo Claudia iba al INE a registrarse como candidata a la presidencia, acompañada por cientos de seguidores, haciendo declaraciones de que aprueba 15 de las 20 iniciativas de López ante el Congreso, resaltó que buscará continuar con la autosuficiencia energética?????… ¿eso quiere decir que seguiremos quemando combustóleo para conseguir luz? O ¿que seguiremos echando dinero al pozo sin fondo de Pemex? -Al que le acaban de condonar el pago de impuestos por varios cientos de millones de pesos- si a eso sumamos la baja en la puntuación de Pemex, y su deuda a proveedores por 150 mil millones de pesos, -lo que causará la quiebra de ellos si no se les paga-, y además la refinería Dos Bocas se ha llevado 200 mil millones de pesos y ¡no ha producido un solo barril de gasolina!… Creo sin duda que López Obrador ha tenido aciertos, como el subir el salario mínimo y otros rubros, pero se le han escapado de las manos la seguridad, la educación y la salud… Por cierto Xóchitl se registró el martes, -sin acarreados o seguidores, debido entre otras cosas, por el duelo del exsecretario de Hacienda Urzúa, con quien había estado conviviendo horas antes de que muriera… ¡extraña muerte!…

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla que 5 olas de calor azotarán el territorio nacional entre los meses de marzo y julio, lo que aumentará los efectos de las sequías en diferentes zonas del territorio nacional... Se prevé también que el 2024 sea más caluroso que el 2023, con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en algunas latitudes… Lo peor es que se están reportando la sequía de varias presas, ríos y lagunas -algunas autoridades están sugiriendo cavar más pozos en el país, como solución alternativa- deberían estar descartados, ya que secarán los mantos freáticos y habría graves problemas en el subsuelo que repercutirán en las ciudades… que más del 59% del agua superficial está contaminada: Conagua... sin embargo destinan para crisis hidráulica 85 mil millones de pesos que no es ni la mitad de lo que se necesitaría, para mitigar la escasez de agua, tan sólo en la Ciudad de México hay 900 colonias con escasez y no digamos en otras latitudes del país, provocados por el cambio climático, la contaminación ambiental y por los terribles calores que nos esperan… ¿Saben ustedes que llegamos al 4.88% de inflación? ¡Por eso, las verduras han subido el 20% o más: aunado a la cuesta de enero, escasez de agua, y crimen organizado: la receta perfecta para un desastre económico para las familias.

Tlaxcala, no se quedó atrás salieron a las calles como dos mil personas, algunas no pudieron llegar al lugar de la cita, debido a las medidas de seguridad que se implementaron por la llegada del Presidente de la República, quien visitó la entidad para reinaugurar la parroquia de San José, y otras iglesias de la entidad; en el acto el Presidente calificó a Lorena de una buena gobernadora, agradeció la presencia de Toño Álvarez Lima, y al pueblo de Tlaxcala como pueblo bueno y trabajador…. Después de estar aquí se fue a la ciudad de Puebla para seguir su agenda, ahí pernoctó y llevó a cabo varias actividades… ¡lo malo es que no hubo ninguna noticia de Tlaxcala en los medios electrónicos a nivel nacional por la visita presidencial!, en fin en Tlaxcala seguimos con fiestas de carnaval, la música monorrítmica de los huehues todavía se escucha, aquí seguimos viviendo… con pocas lluvias, con contaminación por las cenizas del Popo, por vientos inesperados, como inesperadas noticias, como la de que están a punto de derruir el Hospital General de Tlaxcala … ¡Para construir un jardín!??? Para que queremos otro jardín si los que están, se encuentran abandonados, llenos de malandros, oscuros y por las noches y se constituyen en un peligro para quienes viven en la zona... ¡Por favor!... cuando vayan a construir o destruir algo, antes de hacerlo, pregúntenle a quienes viven diariamente la ciudad y sus vicisitudes…. Por cierto que por ahí van a construir la Rotonda de los Hombres y las Mujeres Ilustres del Estado??? ¿Cómo? ¿Por qué?... ¡va a estar igual de abandonada que la delpanteón de Tizatlán!...





