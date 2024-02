Deshojando al Cempasúchil | Alto a las fuentes de contaminación

Llegaron a la Cámara de Diputados, las 20 nuevas reformas constitucionales propuestas por AMLO. Reconoció que lo hizo porque son tiempos electorales y para que la gente sepa porqué proyecto está votando -Claudia salió poco después a refrendarlas- tenía una cara que parecía que había llorado, pero se apegó al guion, siempre lo hace…

Pensamos que varias no van a pasar y algunas que agregó no tienen rango constitucional, otras son francamente intrascendentes como la de usar vapeadores -pitillos electrónicos que usan los fumadores, a cambio del cigarrillo o para combatir la adicción- quiere prohibir también la producción y consumo de fentanilo en el país ¡que se los diga y aplique la ley contra las bandas del crimen organizado que lo producen y lo distribuyen a nivel internacional!... lo que no ha podido hacer en poco más de 5 años, en fin, leyes como la de que los ministros y jueces sean elegidos por votación popular son un franco retroceso en la democracia y un paso seguro para una dictadura autoritaria… lo peor es que afortunadamente no tiene la mayoría necesaria para pasarlas, y si la oposición se opone, (que creo que así va a ser) es muy difícil que pasen… pero, se lo deja de herencia a Claudia, y como ella repite en sus discursos al “pueblo bueno” todo lo que dice el Peje en su mañanera… creo que está pensando dejárselo de tarea si ella gana… aunque a estas alturas no se ve ya tan fácil, porque Xóchilt y su equipo parece que ya se pusieron las pilas y la indígena, vendedora de gelatinas, es hoy una exitosa ingeniero y empresaria, está alcanzando y sumando gente a su proyecto, faltan pocos meses, el 2 de junio sabremos si ganamos o seguimos en un camino directo al autoritarismo y el continuismo, en fin, no es para enojarse, es para ponerse las pilas, se vale tener esperanzas y soñar con un México mejor, porque en el que vivimos, está del carajo con los problemas de la inseguridad y el crimen organizado que ha orillado a miles de transportistas a ponerse en paro, y ya ni siquiera es sólo por el robo de mercancías, sino por el asesinato de varios choferes, amenaza uno de los líderes con ponerse en huelga todos los camioneros, los que nos traen alimentos y diversas mercancías indispensables para nuestra supervivencia, y esto sumado al calentamiento global que nos está regalando escasez de agua, tormentas, torrenciales, vientos arrasadores, torbellinos, frentes fríos, nevadas, sequías prolongadas, que deja inservibles mantos acuíferos… y por la huella humana que se refleja en gigantescos tiraderos de basura, incapaces ya de albergar tanto desperdicio, (como el que se incendió en Panotla) y que además traen como consecuencia contaminar los campos freáticos, mares y ríos…. ¡qué terrible futuro preveo para nuestros menores!, ¡tenemos que poner un alto a las fuentes de la contaminación, detener las prácticas contaminantes y hacerlo ya!





TLAXCALITA LA BELLA

Tlaxcala está de luto, un personaje que protagonizó el inicio de la radio en Tlaxcala, con su varonil voz, locutor de radio por muchos años, uno de los primeros 4 locutores de televisión, gerente de la XETT, escritor, receptor de un doctorado Honoris Causa, culto, entrañable amigo, gran persona, todas esas virtudes y más, reunía mi querido amigo Alfonso Hernández Castillo, el famoso “Popo” personaje singular, empático y muy estimado, era de aquellas personas que sólo se cruza una sola vez en nuestra vida; lo quiero y ya lo estoy extrañando, un fuerte abrazo a su familia y amigos, con la intencionalidad de una hermana en el dolor que lastima nuestro corazón. Descanse en paz.





