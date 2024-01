Deshojando el Cempasúchil | Carta a los Reyes Magos

Queridos amigos, espero que hayan pasado unas maravillosas fiestas, en cuanto al amor y la unión familiar, el cariño de amigos entrañables, los que son creyentes por el significado, en fin, creo que todos de una forma o de otra reflexionamos acerca de que tenemos un año más, pero también un año menos, bien, en eso estaba cuando pensé en escribir mi carta a los Reyes Magos: Queridos Reyes Magos, para este año deseo: que ya no haya más guerras en el mundo, que todos los países se estabilicen con paz, trabajo y abundancia, que no haya dictaduras, ni escasez, ni hambre para que la gente no tenga que emigrar en busca de una vida mejor; deseo que los que dirigen los países lo hagan con democracia, que no opriman, asesinen, ni encarcelen a los opositores, que la gente haga conciencia de que todos somos culpables del cambio climático; que los millonarios o dirigentes de países dejen de usar energías sucias con el sólo afán de que gente sin conciencia y con mucho dinero e influencias se enriquezcan a nuestra costa; que no haya pobres tan pobres, que no tengan techo, comida, cobijo, escuela y derecho a la salud.

Para México deseo lo mismo, pero aquí quiero que regrese el Ejército a los cuarteles, que regrese la Policía Federal, la policía de caminos, que se refuercen las policías municipales, que se invierta en escuelas dignas y maestros calificados, que se enseñen los valores de civismo, matemáticas, literatura, que se lea diariamente con deleite, que todos los mexicanos tengan derecho a la salud, que haya vacunas suficientes para el esquema básico para todos los niños; que haya vacunas para adultos para la influenza y el Covid, que costó más de 800 mil vidas y que ha mutado, que dejen de aplicarse las vacunas arcaicas rusas y cubanas, que se apliquen gratuitamente las de marcas autorizadas, porque si se venden, los pobres y los más pobres de los pobres no tendrán acceso, si apenas –a pesar de las dádivas- tienen para comer; que los diputados federales y senadores se pongan las pilas y que, en lugar de obedecer ciegamente, aprueben leyes para el pueblo, ya que si “el pueblo manda y los gobiernos obedecen” ,al parecer en México no se aplica, que voten por completar a los miembros del INAI, del Tribunal Federal Electoral, del INE, y que ni se les ocurra elegir por encuesta a los ministros del Tribunal Superior de Justicia, si no son abogados con experiencia y conocedores y expertos en la Constitución no le sirven al pueblo; que Acapulco de verdad se recupere, que la gobernadora y la presidenta municipal le dejen paso a personas capaces que de verdad saquen adelante a ese maravilloso puerto, unos pocos visitantes y algunas lucecitas de Navidad vistas desde un helicóptero no bastan para decir que ya está de pie... ¡Feliz Año Nuevo para todos!

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Amanecimos al nuevo año con la Premium a 30 pesos, con la magna a 28 y centavos, con el jitomate entre los 50 y los 70 pesos, inflación alta, a pesar de que el martes AMLO dijo que era mentira que subiera la gasolina????? Con novedades de que AMLO va a mandar la iniciativa para que se elija a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por votación popular, de que ya inauguró otro tramo del tren maya, y ese mismo día lo pararon para darle mantenimiento, con que el Aeropuerto militar Felipe Ángeles para darle mantenimiento… que hubo un temblor de 7.8 grados en Japón que causó daños graves, y amenaza de tsunami, poco después chocaron dos aviones en el aeropuerto. En fin, a Japón no le fue nada bien este inicio de año… se dice que las decenas de candidatos para cada puesto de elección popular para los cientos de puestos que se eligen en junio, están inflando su aceptación a través de encuestas “patito”, comenzando con una de las candidatas a la presidencia de la República, la otra sigue avanzando, sin embargo… dicen los analistas que ganará Claudia de una forma o de otra, ya que echarán mano de todos los recursos y no dejarán que llegue Xóchitl, puede ser, yo creo que debemos votar con el corazón, con la mente, no con agradecimiento por bienes ficticios que salen de nuestros impuestos, pero lo que sí es una realidad es que si defendemos nuestro voto y no nos dejamos presionar, haremos que las Cámaras tanto de diputados federales y locales sean plurales, para que no nos impongan caprichos.

TLAXCALITA LA BELLA

Para Tlaxcala deseo que la actual presidenta municipal deje de cerrar las calles del centro -no acaban de entender que Tlaxcala es ciudad de una sola calle-, y no solo no abona al turismo, sino que quienes aquí vivimos lo pensamos antes de bajar al centro, yo siempre he pensado que el llegar a un puesto público con el voto popular es para tener la oportunidad de mejorar nuestro municipio, nuestro estado, mejorar lo que nos toca en cuanto escuelas, centros de salud, seguridad, un buen ambiente, es cierto que el frío que estamos sufriendo no abona para sentir calidez, sin embargo, la seguridad es responsabilidad de cada ayuntamiento, de la policía estatal y ahora de la Guardia Nacional, nunca antes, como ahora, hay tanto robo de llantas, de vehículos y de casas habitación, lo digo de verdad, nos hemos convertido en prisioneros dentro de nuestras casas… si tenemos la fama de ser el estado más seguro, ¡no me imagino cómo estarán los demás!... Quiero desearles a mis paisanos ¡paciencia y serenidad! En el país y aún aquí se han elevado el número de intentos de linchamiento, yo sé que son a causa de la impotencia de no sentirse protegidos, y que un malandro se meta a nuestra casa y trate de robar lo que tanto trabajo nos ha costado, violando la intimidad de nuestro hogar y dejándonos una terrible sensación de impotencia y vulnerabilidad… pero a pesar de todo, tratemos de ser felices, de contar nuestras bendiciones y tratar de no estarnos lamentando por nuestras pérdidas y en su momento tratar de cambiar, de mejorar las cosas a través de nuestro voto…

