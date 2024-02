Deshojando el Cempasúchil | No se fijen en la sigla, sino en la candidata

¡Vaya escándalo y problemática que se ha dado con la filtración de los números telefónicos de incontables personajes; empezaron en las mañanera con la filtración del número celular de todos los periodistas que asisten o que alguna vez asistieron a la mañanera… uppsss... Después el desliz de López al exhibir el número celular de la coordinadora en México de los periodistas del New York Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo… pero… ahí no quedó la cosa, después se filtraron el teléfono de Andy López Beltrán, el Jr. Presidencial, seguido por los de Claudia; Xóchitl, el jefe de prensa del gobierno federal y otras personalidades más del mundo de la política…. a los que pueden haber mandado miles de ”Boots”, ya que el presidente se queja de que a través de este medio le han llegado más de 20 millones llamándolo Narco-presidente… La vida es muy curiosa, si mal no recuerdo fue el propio AMLO el que inició la campaña de boots para atacar a sus supuestos enemigos… y aquí estamos… a pocos meses de que acabe su mandato, con un ataque brutal en su eje de flotación que es la “honestidad valiente” con medios internacionales sugiriendo la posibilidad de tener vínculos con el narcotráfico desde el 2006, periódicos de renombre de los EE. UU. que nunca hablan de México, han publicado reportajes que descascaran la investidura presidencial, la cual -dice él- está por encima de las leyes vigentes en nuestro país… ?????...” Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país y… a un pueblo que merece respeto. No va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes (y) tenemos autoridad moral”…??? Y que les pareció la “Tómbola” que se realizó por el dirigente de Morena: Mario Delgado…. ¡Qué raro, salieron puros cuates! y de los candidatos al senado, –de quienes contendieron por la presidencia- quedó mejor parado Adán que Marcelo- y los que repiten- … hummm… Muchos candidatos a diferentes escaños, a los cuales les hicieron creer que podrían llegar, han gastado sus ahorros y los de sus cuates y… ¡Se quedarán milando como el chinito! … eso, más la violencia desatada en México donde el fin de semana hubo más de 250 muertos entre ellos varios políticos o suspirantes, -se dice que hay más de 350 mil personajes buscando “hueso”… ¡nuestro país está para llorar!... ¡Lástima que la autoridad moral del presidente no nos ayude a combatir la violencia que se acrecienta cada día!... además, atizada por el lodazal que se está moviendo en pos de lograr aunque sea “un huesito”, al estar en puerta las elecciones más grandes de la historia de nuestro país ¡que ya van a ser el próximo dos de junio!…

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Escuchaba hablar a un grupo de jóvenes, que no le iba a ninguno de los partidos en la contienda por la presidencia y alguno se inclinaba hacia M.C., yo les dije, no se fijen en los partidos, fíjense en los candidatos, en sus promesas, retos, capacidad y declaraciones, y decidan cuál es el que más le convence y es que hemos llegado a un nivel en que tenemos fobia por Morena, el verde ecologista y el del trabajo, pero también por el PRI, PAN y PRD… insisto no se fijen en la sigla, sino en la candidata, y una vez hecho esto, escojan las siglas que más les simpaticen para votar por ella… hay que analizar simpatía, empatía, propuestas, porque… López va a dejar atrás muchos desastres que entre este año y el próximo le explotarán en las manos a quien de ellas llegue, analicemos: ¿Quién tiene más experiencia para resolver conflictos? ¡lo bueno es que aún faltan los debates, en los que –esperamos- se tratarán los temas que de verdad están impactando la realidad del país!-, tenemos que elegir de acuerdo a sus posturas quién será capaz de sacar a flote al país que vemos en crisis, en cuanto a seguridad, economía, salud, educación, energía eléctrica, etc., etc., etc... en fin, el voto es libre, secreto y voluntario, así que por favor no dejen de ir a votar, por el partido por el que lata su corazón, si no votamos, puede ganar la sinrazón… ¡pongamos nuestro granito de arena en la construcción del futuro del país que de verdad queremos!

TLAXCALITA LA BELLA

Leía el lunes una nota respecto a las jacarandas de la Ribereña, recordamos que fue Joaquín Cisneros siendo presidente municipal, quien sembró decenas de esos hermosos árboles… desde hace tiempo veníamos diciendo que las jacarandas, cuyo mantenimiento y conservación depende del ayuntamiento, especialmente las que están en la Ribereña, estaban llenas de heno, que no es sino una plaga, que las podaran y que dieran tiempo a extinguir la mencionada plaga, y ahora que todavía es febrero, sugiero que el ayuntamiento mande podar los árboles, y que aplique plaguicidas, porque es la única manera en que los paisajes que se pintan en nuestra ciudad se podrán ver después pintando de morado los suelos… Ahora que el país se encuentra en crisis hídrica, sería bueno que los ayuntamientos tlaxcaltecas que tienen sistemas tratadores de agua, se apliquen a echarlos a andar y que pongan vigilancia, porque a veces más tardan en poner los equipos, que en que se los roban… ¡los ahorros mal entendidos generan problemas, más ahora que ya hasta están huachicoleando el agua!… Debe haber en el estado una ley que prohíba la quema de pastizales, lo cual ha ocasionado graves incendios en el país, además de contaminación ambiental, -¡más de lo que está!- lo mismo que el uso de cohetes para las fiestas religiosas o conmemorativas, además de que lastima terriblemente los oídos de los perros, puede parecer banal, pero quizá se pueda incluir en la ley de protección animal…





