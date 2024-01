Deshojando el Cempasúchil | Vamos derechito a una dictadura

Hoy quisiera empezar comentando el nombramiento de la nueva ministra de la corte, una mujer cuyo único mérito es ser incondicional de AMLO, y fue enviada para golpear desde adentro a la Suprema Corte, Lenia Batres, que es muy parecida a su hermano, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero con pelo largo, sin carrera en el Poder Judicial, la única en 200 años nombrada directamente por el Presidente de la República y que se inauguró con un discurso disruptivo, pleno de arrogancia y de ignorancia de la Constitución -López se está tratando de apoderar del único poder que sirve de freno a sus caprichos tomando decisiones contrarias a la Constitución, aprobadas por la mayoría de sus siervos incondicionales… Siempre he creído –ingenua de mí- que para ser juez, además de estudiar Derecho, debe hacerse una carrera judicial, ser expertos y conocer a fondo la Constitución, esta nueva “ministra a modo”, en su discurso, un tanto agresivo, ignorante de la Constitución y falto de respeto, lleno de propuestas anticonstitucionales, para quedar bien con su patrón, me dejó un mal sabor de boca, y la sensación de que vamos derechito a una dictadura, como la de Venezuela, donde sólo se hace lo que diga el patrón, aunque sea por interpósita persona.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Si es cierto que cada pueblo tiene el gobierno que merece, estamos jodidos, ¡vaya pueblo que somos, que con dádivas que salen de nuestros propios bolsillos nos estén comprando!... y que parecemos no darnos cuenta de que nos están llevando a un precipicio pleno de violencia, hambre y desolación, que parecemos querer ignorar que este gobierno es el más violento de la historia de nuestro país, el número de muertos arrojan, entre la pandemia y asesinatos, sumando desaparecidos, miles de mexicanos, el crimen se ha incrementado, va desde el tráfico de fentanilo y otras sustancias que causan adicción y muerte; no solo en el vecino país del norte sino en nuestro propio país, y con el Ejército ocupado en obras de albañilería y de administradores de las obras de López, las cuales que vamos a subsidiar por varios años los mexicanos… ¿Y la inseguridad? Ya no se puede transitar en el país con tranquilidad, salir a carretera ya es un riesgo… Acapulco está apenas levantando cabeza, se calculan dos años para su recuperación, no es verdad que ya esté restablecido de la heridas, destrucción, desolación, desamparo y hambre que dejó Otis, sigue asolado por el crimen, las masacres, el cobro de piso se ha convertido en secuestro de cosechas enteras, esclavitud de campesinos, que no tienen más opción que huir de su lugar de origen –cuando pueden hacerlo- o trabajar como esclavos, trabajando para el crimen organizado…

Y SIGUE LA MATA DANDO

Aun cuando se daba por sentada la reelección de la fiscal Ernestina Godoy, ¡pues sorpresa que se llevaron!, no fue ratificada por el Congreso de la Ciudad de México!, creo que la primera sorprendida fue ella y el Presidente de la República no se lo podía creer, -otra más contra la Cuatrote-, por cierto a dos diputadas priistas que votaron a favor de que quedara la fiscal “a modo” serán expulsadas del partido, amenazó “Alito”… al parecer, ya van dos o tres reveses que sufre la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, no le permitieron que quedara su jefe de seguridad Omar Harfush como candidato al gobierno de la ciudad de México, en fin, sabemos con certeza que hay millones de fanáticos de López que piensan que el dinero que reciben cada dos meses y los aumentos salariales, salen de la bolsa del presidente, la verdad es que las pensiones para los viejitos, los jóvenes etc... sale de nuestros bolsillos, de lo que pagamos de impuestos, y en cuanto al aumento al salario mínimo el gobierno no pone un quinto, lo pagan los patrones, aunque hay que reconocer que si bien es justo, los más perjudicados son los pequeños empresarios, -quizá por eso la economía informal ha crecido a más del 55 %... si bien la aprobación del personaje que rige el país rebaza el 50 %; la aprobación de su gobierno no pasa del 35 %, lo que quiere decir que al que quieren es al personaje, aunque muchos no aprueban su gestión de gobierno… algunos de los deslices de López le pueden costar caros, le están dejando enemigos, por ejemplo por el abandono de Acapulco, su indiferencia hacia el crecimiento del crimen organizado y la violencia desatada en varios estados, por ejemplo en el propio Guerrero y Guanajuato donde ha habido carros incendiados, más de 30 muertos de los que se reportaron sólo 5, carretas cerradas durante horas, bomberos balaceados, en fin violencia, violencia…

TLAXCALITA LA BELLA

Ahora sí en Tlaxcala están pasando muchas cosas, como la toma de las instalaciones de la USET por trabajadores del SNTE, quienes han pedido la remoción del contralor de esa dependencia que ha sido acusado de acoso, los afectados señalaron que los procesos están trabados y el funcionario en cuestión no fue suspendido, amedrentando a quienes denunciaron los supuestos abusos cometidos por tal personaje, personal de Gobernación reiteró el exhorto a liberar las instalaciones y establecer una mesa de diálogo, a los que las y los quejosos exigieron el retiro de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se colocaron protegiendo el inmueble… el resultado: corrieron a 12 basificados y protegieron al infractor?????.... El robo de autos con violencia se ha incrementado en la entidad, especialmente de noche por el arco norte, así como un par de rufianes en motocicleta, fuertemente armados que cierran el paso ya sea a un conductor solo, o con su familia, los encañonan y los obligan a desalojar el vehículo dejando dentro todas sus cosas, ¿y el responsable de Seguridad del estado?... ¡Muy bien, gracias!... Los robos a casas habitación se han incrementado de manera exponencial, se tiene que poner un alto a la inseguridad en el estado, porque hay balazos, pero de parte de los malandros, no del personal de seguridad estatal… ¡Mucho ojo!…





