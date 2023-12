La primera estrellita llegará: Gustavo Leal tras la eliminación del Atlético de San Luis

Vivió su primera experiencia como técnico absoluto del Atlético San Luis y salvo la catástrofe sufrida en la ida de las semifinales contra América, donde perdió 0-5, Gustavo Leal rozó la perfección con una escuadra que en el papel no tenía los argumentos para meterse entre los mejores cuatro clubes del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Conforme pasaron las jornadas San Luis mostró cierta regularidad y sobre todo buen funcionamiento, un juego ofensivo hasta que se encontró con el lamentable choque del miércoles pasado que significó su eliminación.

Pese a todo, el DT brasileño quedó fascinado con el esfuerzo de sus dirigidos y aseguró que no falta mucho tiempo para que pronto llegue el primer título para la escuadra potosina, que tendrá unos días de descanso tras su eliminación frente al América.

Reconoció que tuvo sentimientos encontrados, felicidad por vencer a las Águilas en el Azteca, pero tristeza por quedar fuera. “Tuve dos sensaciones, una de orgullo por lo que hicimos ante América y otra de frustración, sabíamos que podíamos hacer más, sabíamos que podíamos ser campeones, estábamos trabajando para eso, pero no lo logramos. En el momento oportuno vamos a ganar la primera estrellita para Atlético San Luis”.

Orgulloso del trabajo del equipo

Gustavo Leal se dijo encantado por lo vivido en su primera experiencia en el futbol mexicano como estratega absoluto y sin duda ansía estar más tiempo al frente del cuadro rojiblanco. “Salgo muy orgulloso del trabajo que hicimos juntos, no fue un trabajo solo conmigo, hay gente conmigo y sin ellos yo no podría hacer nada. Fue un primer torneo de muchos que voy a tener en México, me gusta mucho aquí el torneo, el equipo, la gente del Atlético San Luis, estoy contento en la ciudad y en el club”.

Sobre el siguiente certamen detalló: “Para el próximo torneo tengo que esperar que pase la pretemporada para trabajarlo, no sé si se apueste por dar continuidad y dar el siguiente paso o tengamos que reconstruir el equipo” sabedor de que pueden llegar algunas ofertas por varios de sus jugadores tras el buen Apertura 2023 que plasmaron,

Publicado originalmente en ESTO