¡Vergüenza total! El medio futbolístico reprueba violencia en Querétaro y alza la voz

Llanto, gente golpeándose, incluso seguidores inconscientes en el campo, lo que pasó en La Corregidora fue un hecho reprobado por el medio futbolístico, quién empezó la bronca en la tribuna es lo de menos, aficionados de Gallos Blancos y Atlas reaccionaron con violencia y expusieron de mala manera al futbol mexicano.

Jugadores, directivos, gente de futbol, todos reprobaron lo acontecido en Querétaro. Oribe Peralta expresó en sus redes sociales que “la violencia que se vive en nuestro país todos los días es lamentable, no solo hoy que ocurrió en un estadio”, puso en su cuenta de Twitter.

Alejandro Irarragorri también se manifestó: “Inaceptable y contrario a la esencia del futbol y su rol en la sociedad”, escribió.

Rafa Márquez también se pronunció por lo sucedido en La Corregidora: “Lamentable lo que está sucediendo en Querétaro, vergüenza que esté pasando esto en mi país”, puso el Káiser michoacano.

Lamentable lo que está sucediendo en Queretaro, vergüenza que esté sucediendo esto en mi país 🤦🏻‍♂️ — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) March 6, 2022

Carlos Salcido en su cuenta personal puso “qué tristeza es ver lo que está pasando en el partido Querétaro vs. Atlas”. El histórico Joel Sánchez publicó: “Esto sí da vuelta por el mundo, nada bueno para México”, puso.

Karla Padilla de Gallos Femenil quedó indignada con lo que vio: “Afición, así no es. Hay niños, gente embarazada, personas de la tercera edad, así no es. Es un estadio de futbol no luchas, si quieren apoyar a su equipo así no es”, escribió en su Twitter.

Marc Crosas fue otro que escribió su sentir: “Gritamos por la paz de Ucrania mientras volteamos a ver hacia otro lado el peso lo tenemos aquí en casa. Lo de hoy es una tragedia y trasciende el futbol”, dijo.

Lo sucedido en el @Club_Queretaro vs @AtlasFC lamentable, increíble que no hubiera la fuerza se seguridad necesaria, sobre todo porque ya habían antecedentes de violencia , entre estas aficiones!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) March 6, 2022

Los comunicadores se unieron a la crítica. Alberto Lati puso: “Imágenes en Querétaro como para replantear todo lo que hoy es nuestro futbol. Descuido, toxicidad, violencia, caos, descontrol, impunidad”.

Enrique Bermúdez escribió que “Lo sucedido en el Querétaro vs. Atlas lamentable, increíble que no hubiera la fuerza de seguridad necesaria, sobre todo porque ya había antecedentes de violencia entre estas aficiones”, puso