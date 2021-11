Imbatible, récord estatal de los 800 metros planos

La casa de Guillermo Vázquez Briones en Temezontla, Panotla está llena de medallas, trofeos y recortes de periódicos, ahí están guardados sus logros como corredor en álbumes con recorte de periódicos y revistas.

El experimentado exatleta y entrenador se siente orgulloso de ostentar el record histórico estatal de los 800 metros planos y tiene firme el recuerdo de su integración como preseleccionado nacional, años antes de los Juegos Olímpicos (JJOO) México 68.

A menos de un mes de que cumpla 75 años de edad, su anhelo es que le abran la puerta las instancias de gobierno para brindar sus conocimientos a las nuevas generaciones de deportistas.

Guillermo Vázquez Briones, uno de los grandes en el atletismo nacional, orgullosamente tlaxcalteca / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Siempre invito a la gente a ejercitarse porque haciéndolo y comiendo bien seguiremos adelante. Dios nos cuida, pero hay que aportar un granito de arena para estar bien, refirió.

El maestro jubilado señaló que su pugna siempre ha sido porque destine el sector educativo más horas de educación física en las escuelas porque así tendremos más niños y jóvenes sanos.

Comentó que en una entrevista a un diario nacional le pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que supervise los recursos que se destinan al deporte para evitar que sean desviados como se sospecha en la Comisión Nacional del Deporte.

Dijo que en el mapa estatal han pasado más de 15 años que este ámbito está de cabeza con dirigentes improvisados, con falta de experiencia administrativa y escasa visión para mejorar.

Recordó que en el gobierno de Alfonso Sánchez Anaya lo limitó Felipe Sánchez Lima cuando fungía como director del Instituto del Deporte de Tlaxcala,no me tomó en cuenta, me mantenía con sueldo bajo, poco era su apoyo y se desperdició la gestión que podía hacer a nivel federal, no me apoyaba casi nada, trabajé como entrenador, en ese entonces formé la asociación estatal de atletas veteranos, la que di de alta ante Hacienda.

ÉPOCA DORADA

Vázquez Briones en su juventud se formó en la Ciudad de México donde creció como corredor hasta llegar al equipo nacional, que se alistaba para los Juegos Olímpicos México 68.

El exatleta anhela compartir sus conocimientos con nuevas generaciones de deportistas / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

PRIMER TRIUNFO

El tlaxcalteca cuando estudiaba en la Prepa 5 en la Universidad Nacional Autónoma de México, a los 19 años de edad, fue al Comité Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) para pedir la oportunidad de ingresar, por lo que el entrenador José Villarreal le señaló que ahí estaban solamente seleccionados nacionales y como no tenía méritos no podía integrarse.

Su insistencia le abrió la puerta para entrenar con sobresalientes atletas, a los que paulatinamente comenzó a dar pelea y a superar en la pista.

Mencionó Vázquez Briones que siendo novato en una carrera en el Panteón de Dolores logró su primer triunfo.

Fue una carrera difícil, en la subida iba en el lugar 12, pero al bajar me acordé de cuando descendía de mi casa a la primaria de Panotla, pude entonces pasar a todos y ganar la prueba”.

Añadió que esa carrera le dio la oportunidad de ingresar al CDOM y a partir de ese entonces estar entre los mejores atletas nacionales.

Fui seleccionado para Juegos Olímpicos de México 68, corrí en 1966 en la Semana Internacional y en 1967 en los Preolímpicos; no pude representar a México en 1968 porque quedé como suplente al quedar en segundo lugar en el selectivo, me quedé a un paso de lograrlo, esa prueba la ganó Roberto Silva,sostuvo.

SU LUCHA

Vázquez Briones quien se encuentra en plenitud mental, en 1990 le detectaron un tumor en el cerebro, el que parcialmente fue retirado y a la fecha tiene seguimiento de su estado de salud con exámenes médicos en los que no hay alteración en su salud.

Ante la oportunidad de vivir y estar íntegro, el entrenador desea ser tomado en cuenta en su estado y evitar que los espacios sean ocupados por gente foránea, que finalmente no aporta nada importante al deporte estatal.

MARCA

Su tiempo de 1.51.01 realizado en la Ciudad de México en los 800 metros planos es la mejor marca para un tlaxcalteca en los 800 metros planos.

