Imparable Miguel Leal, gana nacional de montaña

Miguel Leal Vargas se adjudicó el campeonato nacional de ciclismo de montaña, categoría juvenil C Cross Country, evento efectuado este domingo en Querétaro.

El pedalista de Santa María Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, sumó su tercer evento seguido oficial, en el que sube al podio.

Antes de Querétaro, lo hizo en los Juegos Nacionales Conade en Aguascalientes y en el nacional de ruta en Xalapa, Veracruz.

Leal Vargas es actualmente uno de los ciclistas más completos del país, al dominar ruta y montaña.

Tlaxcala asistió a Querétaro con una delegación, que logró posicionarse en los primeros lugares.

En el short track, Daniela Flores fue sexto sitio en juvenil C, Cristian Hidalgo ocupó la cuarta posición en juvenil C y Miguel Leal, quinto en juvenil C.

Mientras que en cross country, Daniela Flores fue noveno lugar, en juvenil C; Cristian Hidalgo abandonó por caída y Miguel Leal, primer lugar en juvenil C.

INVITACIÓN AL TOUR DE DMZ DE COREA DEL SUR

Por otro lado, Bernabé Hernández, presidente de la Asociación Tlaxcalteca de Ciclismo, informó que los ciclistas Miguel Leal, Max Luca Cano y Cristian Hidalgo recibieron la invitación para participar en el Tour de DMZ, en Corea del Sur, del uno al cinco de septiembre de este año.

Señaló que los pedalistas necesitan cubrir un gasto de 91 mil pesos para trasladarse al país asiático, con cobertura de vuelo y seguro del competidor.

Son cinco etapas que se corren en la frontera de Corea del Sur y Corea del Norte, son seis convocados, los cuales son tomados en cuenta por sus logros obtenidos en el último campeonato nacional realizado en Xalapa, Veracruz, señaló.