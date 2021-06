Llega Efrén Mendoza a los Coyotes

Con la Llegada de Efrén Mendoza Cuahutle son tres tlaxcaltecas integrados a las filas de los Coyotes de Tlaxcala para la nueva temporada 2021-2022 de la Liga de Expansión MX.

Deportes Javier Santillán vuelve a Coyotes

El defensa lateral derecho, originario de Contla de Juan Cuamatzi, fue considerado por el técnico Silvio Gabriel Rudman para sumarse a los apizaquenses Gabriel Lozano García y Alejandro Amador Montiel.Lega a la jauría con experiencia en la máxima división y Liga de Ascenso MX al portar los colores del Atlas, Pachuca, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Efrén Mendoza recibe la oportunidad de jugar con los Coyotes de Tlaxcala/ Francisco H. Reyes | El Sol de Tlaxcala

Llega Mendoza Cuahutle señaló que llegar a Coyotes le emociona “No saben la alegría que siento de representar a mi ciudad natal, era una espinita clavada que andaba buscando durante un año y medio”.

Atletas tlaxcaltecas quedan lejos de marca olímpica



Jorge Martínez e Isaac Vázquez finalizaron a más de cuatro minutos del ganador, en los 20 kilómetros... https://t.co/L5eP8KwC5B #Deportes — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 6, 2021

Al dársele la oportunidad agradeció a su familia “que nunca dejó de creer en mí, que pasamos momentos muy difíciles pero siempre estuvo ahí, apoyando; a la directiva encabezada por Rafa Torre por recibir mis mensajes y llamadas, al técnico Silvio Rudman y su cuerpo técnico por tener esa sencillez de observarme”.

Deportes Oficial: vuelven Sebastián Fassi y Luis Ángel Morales

Enfatizó que está contento porque siempre he creído y seguiré creyendo en lo que he cosechado en la vida y en el fútbol sin que Dios me abandoné y siempre esté presente.

El deportista se incorporó al club estatal para llevar a cabo el trabajo de pretemporada.

DEBUT

Como profesional, Mendoza inició su carrera en 2011 con los Leones Negros al enfrentar en la jornada 14 a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Recomiendan el trote como actividad moderada | El propósito de esta actividad es mantener la actividad física con menos exigencia para el cuerpo...https://t.co/mpZiZQrzLi#Deportes — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 23, 2021

No dejes de leer:

Deportes Llega Roberto Nurse a Coyotes

Deportes Inicia búsqueda de nuevos Coyotes