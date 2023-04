Lluvia de tlaxcaltecas clasificados a Nacionales Conade 2023

Tlaxcaltecas continúan con buena racha y obtienen su boleto a Nacionales Conade 2023 en las disciplinas de Taekwondo, Levantamiento de Pesas, Frontón y Gimnasia de Trampolín (que aún sigue en competencias), por lo que son 39 los deportistas que acudirán a buscar ser los mejores del país, esto con el apoyo del gobierno del estado a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).

En el regional de Taekwondo, que se realizó en Puebla, donde participaron los estados de Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y el anfitrión, 30 taekwondoines consiguieron su boleto a la máxima competencia amateur del país, la cual se realizará en Tabasco.

En combate clasificaron en la categoría 10–11 años, Zoe Valencia Vázquez en -36 kilogramos (kg), Oliver Hernández Vázquez en -30 kg y Jesús Rodríguez Castillo en -33 kg; en la categoría 12–14 años, Dafne Belén Torres Ahuatzi en +59 kg, Isabella Rodríguez Castillo en -44 kg, Damaris López Velázquez en -51 kg, Azul Stephania Herrera Vidal en -55 kg, mientras que en la varonil Carlo Iván Sarmiento Zamora en -41 kg, Alexis Enrique Hernández Méndez en -49 kg, Alejandro Yael Hernández Tlachi en -53 kg, Brandon Emiliano Conde Ramos en -61 kg y Vin Jhoset Sánchez Flores en -65 kg.

En la categoría 15–17 años los clasificados fueron Diana Laura Lazcano Morales en +68 kg, Diana Laura Cisneros Santamaria en -46 kg. Valentina Zecua Vázquez en -55 k, Carlos Mauricio Zecua Vázquez en -45 kg, Juan Ángel San Martín Tepatzi en -68 kg; mientras que en la categoría 18–20 años, Danna Xymena Morales Guevara en 67 kg, Itzel Sarahi Sánchez García en 73 kg, María Fernanda Barba Flores en +73 kg, José Pablo Soto Rivera en 58 kg, consiguieron su clasificación.

En Poomsae (Formas) modalidad de apreciación, lograron su pase en individual, categoría 10-11 años, varonil, Luis Felipe Zamora García; Pareja mixta, categoría 10-11 años, Luis Felipe Zamora García y Elena Mota Flores. En tercia, 10 -11 años, varonil, Bryan Keilet Ortiz López, Martin Sánchez Baez y Alexander Gerardo Juárez Flores; tercia, 15 -17 años, varonil, Francisco Javier Pérez Hernández, Erick Fabian Fernández Cruz y Jorge Alfonso Hernández Juárez.

La selección tlaxcalteca de frontón se adjudicó 13 pases a la justa deportiva nacional a realizarse en Jalisco, durante su participación en el proceso clasificatorio, realizado en Puebla, en la modalidad mano individual, Jonathan Vargas en la categoría Juvenil A, Héctor Cortés en la Juvenil B y Said García en la juvenil C, se llevaron sus respectivos pases, mientras que en parejas, fue Carlos Martínez y Divrain Martínez quienes representarán a Tlaxcala en la Juvenil A, en la Juvenil B serán Andrik López y Bairon Mendoza; así también Said García e Ismael Contreras en la Juvenil C.

En trinquete mano parejas fueron las duplas integradas por Divrain Martínez y René Huitrón así como Carlos Martínez y Cristofer Martínez en la Juvenil A, en la Juvenil B, logró clasificarse la pareja conformada por Héctor Cortes y Bairon Mendoza; en la Juvenil C, Osmar López y Kevin Pineda van por la gloria de Nacionales Conade 2023.

Por otro lado, en la modalidad trinquete mano individual, en la categoría Juvenil A, va Cristofer Martínez, mientras que Diego Jiménez va en la Juvenil B; así también, Osmar López consiguió boleto en la Juvenil C.

El tlaxcalteca Franco Vicente Zahuantitla Sánchez, clasificó de forma directa a los Nacionales CONADE 2023, competencia que se realizará en Nayarit, luego de obtener el primer lugar de la competencia Macro Regional de Levantamiento de pesas, en la categoría 16-17 años, subdivisión 49 kg, que tuvo sede en el polideportivo Juárez de Cancún, Quintana Roo, del 2 al 6 de abril, ante competidores de los estados de la macro región C.

En competencia, el oriundo de San Pablo del Monte, efectuó sus técnicas de arranque y envión, en dónde logró levantar 70 y 94 kg respectivamente; con la sumatoria total, obtuvo 164 kg, lo que lo colocó a la delantera de los atletas de Campeche, quienes se adjudicaron el segundo y tercer lugar, Veracruz con el cuarto puesto.

En San Luis Potosí se realiza el Nacional Clasificatorio de Gimnasia de Trampolín, el cual finalizará el próximo 8 de abril, en esta disciplina, en el primer día de actividades, lograron su clasificación cinco gimnastas a Nacionales CONADE 2023, la cual se realizará en Aguascalientes.

En la categoría 11-12 años rama femenil, logró su pase Frida Vanesa González Castañeda, Zunami Mancera García y Samantha Carranza Muñoz; mientras que en la rama varonil clasificó en primer lugar Alejandro Bernal Fugeman y Emiliano Blancas Galarza quien clasificó en quinto lugar.

Estos deportistas se suman a los 38 tlaxcaltecas que con anterioridad consiguieron su clasificación en las disciplinas de Tenis de Mesa, Futbol, Boxeo y Luchas Asociadas, luego de asistir a distintas entidades del país para participar en su proceso clasificatorio.

Aunado a los 15 que lograron su boleto a la máxima competencia, en las disciplinas de Judo, Tenis, Squash, Ajedrez, Karate y Triatlón. En próximas fechas se realizará el macroregional de Ciclismo en Tabasco, y el de Atletismo en Chiapas. Asimismo, cabe mencionar de la realización del nacional clasificatorio de Esgrima, en Querétaro y Nacional clasificatorio de Tiro Deportivo, con sede por confirmar.

Tlaxcala se encuentra en la Macro Región C, con las entidades deportivas de Hidalgo Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, IMSS y UNAM; mientras que la región se conforma por Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.