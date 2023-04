Logran 23 ciclistas tlaxcaltecas su pase a Nacionales Conade 2023

Ciclistas tlaxcaltecas lograron 23 lugares en las modalidades de montaña, ruta y contrarreloj, durante su actuación en el selectivo que se realizó en el estado de Tabasco, del 13 al 16 de abril, lo que fue la antesala de la siguiente fase de Nacionales Conade 2023.

La delegación que viajó con respaldo de gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), en los rubros de hospedaje, alimentación y transporte, inició con la especialidad de ciclismo de montaña, en donde 10 deportistas se enfrentaron a las condiciones de una ruta que estuvo conformada por subidas y descensos pronunciados y a las condiciones climáticas de la región, prueba que se realizó en la comunidad de Emiliano Zapata.

En la rama femenil, Daniela Castro Flores de la categoría Juvenil C y Dana Paola Rodríguez García en la categoría Sub 23, obtuvieron el segundo lugar de su prueba, asimismo, Carla Herrera Barrera le siguió con el tercer sitio en la Sub 23, mientras que Verenice García Méndez sumó otro pase al ubicarse en quinto lugar de la prueba en la categoría Juvenil A; en la rama varonil, Miguel Ángel Leal Vargas de la Juvenil C se adjudicó el lugar tres y Gibrán Mena Rosales, de la juvenil B estuvo en la posición número 10, por lo que lograron seis pases en esta especialidad.

En tanto, Ricardo Ramírez Flores de la Sub 23 varonil se adueñó de la posición de honor al ubicarse como el número uno en su categoría en la prueba de contrareloj, en la Juvenil C, nuevamente Miguel Ángel Leal Vargas logró el tercer lugar, y en el cuarto sitio estuvo Mickael Vladimir Olivares Oropeza de la Juvenil B; en la rama femenil, Natalia Pineda Soto, de la Juvenil B, quedó en segunda posición de la prueba.

Tlaxcala demostró su poderío, al participar en ciclismo de ruta, el cual tuvo sede Villahermosa, Tabasco. Dominique Sánchez García de la Juvenil A Femenil se coronó en la esta prueba y aseguró el pase a la siguiente etapa, Carla Herrera Barrera en la Sub 23 hizo lo propio al conseguir un boleto más y ubicarse en la tercer peldaño de su categoría en la rama femenil, al igual que Isaac Reinares Ybarra pero en la rama varonil. Ricardo Ramírez Flores de la Sub 23, quedó en la posición cinco, mientras Mickael Vladimir Olivares Oropeza de la Juvenil B varonil también quedó en el quinto lugar, acción que lo pone en el siguiente nivel.

También Cristian Hidalgo Morales de la Juvenil C se ubicó en el sitio de honor de su categoría, seguido de Max Luca Cano Ponce; Natalia Pineda Soto, de la Juvenil B femenil se quedó con la posición dos en su categoría. Rosaisela Cuchillo Garzón de la Juvenil C femenil quedó en tercer lugar, acción que la llevará a la siguiente etapa, acompañada de Daniela Castro Flores que en esta modalidad fue quinto lugar. Osvaldo Zapata Luna, de la Juvenil A varonil culminó su competencia en el quinto lugar también buscará la gloria deportiva de Nacionales Conade.

Saúl Saldaña Cuamatzi, de la Juvenil B varonil y Erick Hidalgo Morales de la Sub 23 lograron su pase al ubicarse en la posición nueve de la tabla, al igual que Brenda Herrera Sánchez, de la Juvenil A femenil. Yeremy Cano Martínez de la Juvenil C varonil, quedó en la séptima posición, Alessandro Romero Cortés de la Juvenil A, acción que los ubica dentro de la pelea por una medalla. María José López Ramírez, de la Juvenil C femenil, Israel Méndez Castellano, de la Juvenil C Varonil y Anahí Morales Suárez de la Juvenil B también viajarán a Aguascalientes del 23 al 29 de mayo del 2023 para su participación en la justa deportiva amateur más importante del país.