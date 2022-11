México dice adiós al Mundial, el triunfo no alcanzó

Afición tlaxcalteca vive decepción mexicana, el triunfo no fue suficiente y la selección mexicana le dice adiós al Mundial Qatar 2022.

Deportes

La ilusión murió en el último momento, con la anotación de Salem, seleccionado de Arabia Saudita, al minuto 94 del partido, además de que no pudo ser concretado el tan ansiado tercer gol.

Lee también: ➡️¡México con la esperanza en alto! Así ‘retumbó’ el ‘Chucky Lozano’ en el Estadio Lusail

El triunfo no fue suficiente y la selección mexicana le dice adiós al Mundial Qatar 2022. | Diana Zempoalteca

Las anotaciones de Henry Martin, al minuto 46 y el gol de Luis Chávez al 52, no fueron suficientes para la permanencia de los tricolores en el Mundial Qatar 2022, ni el triunfo sobre Arabia Saudita. El pitido final del silbante rompió toda esperanza de los tlaxcaltecas, que se encomendaron a todos sus santos para que por fin llegara el gol y el triunfo para México, aunque no fue suficiente.

La tristeza fue evidente, las lágrimas no faltaron y la decepción ante dos goles anulados provocaron que las decenas de aficionados que se concentraron por dos horas en la Plaza de la Constitución, en la capital tlaxcalteca, se dispersaran rápidamente después de la eliminación.

Lee también:⬇️