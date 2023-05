Nadadora Pamela Sobrino explota contra AMLO: parece que se están burlando

La nadadora Pamela Sobrino, hermana de Jessica Sobrino, quien ganó una medalla de oro en la Copa del Mundo de Natación Artística, aseguró que la totalidad del viaje de la delegación mexicana a Egipto fue pagada por el empresario Carlos Slim y no por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Pamela se mostró molesta de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya dicho que su gobierno no sólo desembolsó para el traslado de la delegación nacional a la tercera fecha del serial, sino que también les dio “viáticos” para sus gastos personales.

Puedes leer: Nadadoras mexicanas contradicen a AMLO y niegan apoyos para viaje a Egipto

Dijo @lopezobrador_ que las atletas de natación artística recibieron apoyo porque seis de ellas son parte de @SEDENAmx. Sin embargo, esto le responde Pamela Sobrino, atleta y hermana de @jessisobrino miembro del equipo que ganó oro en Egipto.



Entrevista: https://t.co/u8mohhRwsp pic.twitter.com/9LUjAk99Df — Adela Micha (@Adela_Micha) May 15, 2023

“Parece que se están burlando”, dijo Pamela en entrevista con Adela Micha. En su conferencia de prensa, López Obrador felicitó al equipo de natación artística por sus logros y señaló que seis de las diez atletas reciben apoyo del Ejército Mexicano.

Pamela insistió que fue Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, a través de la fundación Telmex – Telcel, los que dieron todo el respaldo a las sirenas que dieron resultados a pesar de que la Conade les quitó todos los recursos por los problemas internos que se viven en el seno de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

“Mi hermana tenía el contacto directo con él. Le mandó un mensaje diciendo: cómprame un traje, necesitamos que nos compren trajes. Y fue Arturo el que le dijo: ‘sí, por qué mejor nos vemos y revisamos cómo les podemos ayudar'”.

Dijo @lopezobrador_ que las atletas de natación artística recibieron apoyo porque seis de ellas son parte de @SEDENAmx. Sin embargo, esto le responde Pamela Sobrino, atleta y hermana de @jessisobrino miembro del equipo que ganó oro en Egipto.



Entrevista: https://t.co/u8mohhRwsp pic.twitter.com/9LUjAk99Df — Adela Micha (@Adela_Micha) May 15, 2023

“Al otro día las recibió en su oficina. La verdad es que todo fue muy rápido y muy amable siempre con ellas y les dijo: ‘nosotros les ayudamos con la siguiente competencia que tengan y ellos fueron quienes pagaron el viaje a Egipto’”, reveló Pamela.

“Parece que se están burlando, lo que ponen en redes sociales parece un meme. Como si alguien lo hubiera inventado”, agregó Pamela y recordó que el apoyo es nulo al grado que no pudo asistir la selección junior.

No le temen a las represalias porque les han quitado todo. Lo único que les pueden hacer es prohibirles entrar al CNAR: Pamela Sobrino, atleta y hermana de @jessisobrino del equipo de Nado Sincronizado que logró oro en #Egipto sin apoyo de @CONADE



▶️ https://t.co/WAzR54IEEB pic.twitter.com/5dlMpnE0XU — Adela Micha (@Adela_Micha) May 15, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Manifestó que el equipo mexicano ya no tiene miedo a las represalias. “Ellas respondieron con resultados, ya no les pueden hacer más cosas. Lo único es ya no dejarlas entrar al CNAR (lugar donde entrenan) es lo único que les queda. Pero ya tendrán que buscar un lugar con albercas olímpicas para pedir que las dejen entrenar”, sentenció.

Publicado en ESTO