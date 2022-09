Preparan finales en El Chatlal, del Torneo de Verano 2022

El futbol infantil y juvenil, que organiza la Central Promotora Deportiva del sur del estado, con sede en Zacatelco, llegará a su fin este sábado en las hostilidades de su torneo de verano 2022.

El campeonato reunió a más de 200 jugadores, representativos de 12 equipos provenientes de Zacatelco, Ayometla Mazatecochco, Chiautempan, Tlaxcala, Papalotla y del estado de Puebla.

Víctor Carreto Burgos, coordinador general del evento, sostuvo que esta es la sexta edición del torneo de verano y disputarán el primer lugar en las categorías 2014, 2010 y 2008 y 2006.

“Tenemos la participación de equipos destacados como Cedif, Pumas Tlaxcala, Leopardos y San Lorenzo salme Atlas”, señaló.

Añadió Carreto Burgos que el proyecto es crear una liga sabatina, por lo que iniciaron pláticas con Blanca Estela César Bañuelos, directora de educación física del sector educativo en la entidad. “El fin es motivar a jóvenes, para que sean más competitivos”.

EL CHATLAL Y SUS ESPACIOS DEPORTIVOS

El presidente de la Central Promotora Deportiva del sur del estado destacó que la Unidad Deportiva El Chatlal de Zacatelco es privilegiada, ya que tiene nueve campos de futbol, cuatro de beisbol, una pista sintética dd atletismo, una alberca y un gimnasio multidisciplinario.

Enfatizó que con estas condiciones es posible llevar a cabo torneos estatales y agrupar a los 60 municipios.

“Aquí ya fue realizada una olimpiada a Estatal, pero ha faltado apoyo de las autoridades municipales, que no voltean hacia nosotros, no tenemos ese plus de otros municipios cuyo objetivo es apoyar al deporte, por eso hay que buscar por otros lados y tocar puertas ajenas, porque aquí nos ha apoyado gente que no es del municipio, como por ejemplo de Ayometla, que nos ayudó para la premiación”, refirió Carreto Burgos.

Añadió que las autoridades no cumplen con la responsabilidad de ayudar a la niñez y juventud.

El próximo torneo que organiza la Central Promotora Deportiva del sur arrancará el 17 de septiembre.

