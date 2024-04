Será Tlaxcala sede de macro regional de halterofilia

Los preparativos quedaron listos para que Tlaxcala sea anfitrión de la etapa clasificatoria del macro regional de levantamiento de pesas que otorgará el boleto a los mejores atletas para competir en Juegos Nacionales Conade 2024.

En el Domo Blanco del Centro Expositor de la capital, del 12 al 14 de abril se reunirán más de 500 atletas de los estados que integran la región C del país, para buscar el pase nacional en las categorías sub 13-15 años, sub 15-17 años, sub 18-20 años y sub 21-23 años.

Por lo tanto, la entidad contará con la presencia de seleccionados de Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Nacional Autónoma de México.

TLAXCALTECAS VAN POR CLASIFICACIÓN

En el macro regional de levantamiento de pesas tendrá presencia el selectivo tlaxcalteca que cuenta con ardua preparación previa con el objetivo de conseguir la clasificación para la etapa nacional de Juegos Conade 2024, aseguró Luis González González, entrenador estatal de la disciplina en la escuela de iniciación de San Pablo del Monte.

Reveló que el grupo anfitrión estará integrado por nueve atletas de la rama femenil y varonil en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20, quienes buscarán poner en el plano nacional a la entidad por su desempeño de este deporte.

El entrenador externó su emoción porque Tlaxcala tenga la oportunidad de recibir el macro regional, que por primera vez será efectuado en el territorio estatal, para dar la calificación a los mejores exponentes.

JUSTA SERÁ BIATLÓN

Explicó que la competencia de halterofilia otorgará medallas en tres competencias a los mejores de cada categoría, pues será un biatlón, primero participarán en la prueba de arranque, posteriormente en envión y finalmente sumarán las dos modalidades.

González González indicó que para participar en el macro regional trabajaron estratégicamente en las últimas semanas en los dos puntos de la escuela de iniciación ubicada en San Pablo del Monte.

Entre las cartas fuertes reveló que tienen a Fabián Gabriel Cazares, de la categoría sub 15, quien es estudiante durante las tardes, en las mañanas acude a sus entrenamientos y ha logrado buenos resultados en la disciplina debido a su compromiso y dedicación, debe mantener su peso en los 49 kilogramos.

Otro atleta destacado es Franco Vicente Xahuantitla Sánchez, quien en el macrorregional cambiará de categoría y en un año de practicar el levantamiento de pesas ha conseguido diversos metales en competencias nacionales, de ahí que es una de las cartas más fuertes.

Agregó que también tendrán presencia con mujeres, quienes llevan alrededor de seis meses de entrenamiento, pero han demostrado ser deportistas talentosas y con gran fuerza para hacer un buen papel en la competencia y conseguir algún pase nacional.

Finalmente, externó que los deportistas que representarán a Tlaxcala han contado con el apoyo del Instituto del Deporte de Tlaxcala por brindar los servicios de los especialistas, como nutriólogos y psicólogos; pero también de autoridades municipales y entrenadores, pues el trabajo debe ser multidisciplinario para lograr el objetivo.