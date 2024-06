Suma Tlaxcala cuatro medallas en ciclismo de Nacionales Conade 2024

El ciclismo tlaxcalteca rescató una medalla de bronce por equipos en la categoría sub-23, en la penúltima jornada de los Nacionales Conade, en la prueba de ruta, disputada en Zapopan, Jalisco.

La entidad subió al podio con Carla Herrera Barrera, Daniela Castro Flores y Danna Paola Rodríguez García, quienes con sus registros finales se colocaron en el tercer lugar por equipos.

En su prueba, Jalisco y Sinaloa alcanzaron oro y plata, respectivamente. Por Tlaxcala la mejor ubicada fue Daniela seguida por Carla y Danna Paola, las tres entregadas en todo momento para ser determinante su esfuerzo en la conquista estatal. Ocuparon en individual los lugares 10, 13 y 25, respectivamente.

DANNA PAOLA, FELIZ

La ciclista Danna Paola Rodríguez señaló: Estoy muy feliz por poder obtener por primera vez una medalla en Juegos Conade para Tlaxcala, fue un trabajo que realizamos en equipo para poder lograrlo, estuvimos a nada de la plata . Se siente bonito el saber que todos los sacrificios que haces para estar aquí tienen frutos y que si algún día pensé en dejar el ciclismo por la universidad ahora estoy más motivada para poder hacer mejor las dos cosas. Esta medalla va para mi familia, que siempre me apoya, en especial a mi mamá

La actividad sabatina comenzó a las 7:00 horas y concluyó alrededor de las 13:30 horas. Las condiciones climatológicas afectaron a ciclistas como entrenadores y público en general, al alcanzar los 30 grados Celsius.

El bronce en la sub-23 fue la cuarta presea para Tlaxcala en esta justa nacional, antes Natalia Pineda Soto obtuvo dos platas y Miguel Ángel Leal Vargas una plata.

FRANCISCO MEJÍA ALMONTE ARAÑÓ EL BRONCE

En la categoría Juvenil C, Francisco Mejía Almonte acarició el metal de bronce al quedarse media llanta atrás del tercer lugar de la prueba. El ciclista fue de los más destacados por la entidad. En su prueba, Miguel Ángel Leal Vargas cerró en el lugar 35, atrás del pelotón, lejos de las medallas. Inicialmente se le acreditaba el cuarto lugar, pero la posición fue para su compañero Mejía Almonte.

En esa categoría Max Luca Cano abandonó luego de sufrir una fuerte caída, que le provocó raspones en una de sus rodillas.

Para Francisco esta fue su primera participación en la Juvenil C; señaló que se colocó a 200 metros de la meta en el sexto lugar, “pensé en la medalla, pero en el cierre me obstruyó un ciclista, insistí, pude llegar en segundo o tercer lugar, esto es parte de este deporte, si volviera a correr esta prueba, me ubicaría en mejor posición para el embalaje; de los errores se aprende”.

Por su parte, en la Juvenil C femenil, 12 vueltas al circuito, Rosaicela Cuchillo Garzón de Zacatelco, fue sexto lugar, más atrás arribó su paisana Anahí Morales Ramírez. Estuvo ausente del evento, María José López Ramírez, quien no asistió por problemas de salud. Anahí Morales Suárez fue lugar 25.

Rosaicela llegó con el pelotón puntero, mismo tiempo que las cinco primeras de la clasificación general.

En la Juvenil A, los tlaxcaltecas Alessandro Romero Cortes y Osvaldo Zapata Luna terminaron e los lugares 7 y 8. Ambos ciclistas cumplieron con una buena actuació, metiéndose en el top ten nacional de su categoría.

DOMINGO DE CIERRE

Este domingo cerrará el ciclismo de ruta con la participación de Natalia Pineda Soto, Saúl Saldaña Cuamatzi, Mickael Vladimir Olivares Oropeza, Diego Armando Arenas Díaz Adolfo Miriam Esmeralda Garcia Mota, Yeremy Cano Martinez, Jesús David Mendoza Díaz y Adolfo Ortega Reyes, entre otros, entre otros corredores de la entidad.

