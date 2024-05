Tlaxcala arropa a atleta cubana, quien se prepara con miras al próximo ciclo olímpico

La atleta cubana Dailín Belmonte Torres entrena en Tlaxcala con el apoyo del entrenador Luis Ordóñez Valdés, con quien tiene el proyecto de mejorar competitivamente en maratón, con miras para el próximo ciclo olímpico.

La antillana tiene un currículum que pocas corredoras del continente pueden presumir: asistió a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, además de ser tres veces mundialista en Italia, Londres y Beijing. La corredora alcanzó dos medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) y dos más en Juegos Panamericanos.

Señaló que tiene dos meses en Tlaxcala, estado en el que se siente bien, con un calor agradable, diferente al de Cuba, en donde alcanza hasta los 40 grados.

En mi país no podía entrenar después de las ocho de la mañana, por eso me levantaba a las cuatro y comenzaba a las cinco, aquí me levanto a las cinco y a las seis inicio, hace calor pero el aire es agradable, recalcó. La antillana sostuvo que en Cuba todo el año es de altas temperaturas y baja en el verano, entre octubre y febrero.

Mencionó que su entrenador Luis Ordóñez ve en ella talento y condiciones para destacar, “el objetivo es volver a entrar a la élite mundial y olímpica, tuve recientemente a mi bebé y ahora me reincorporo al deporte; el objetivo es el próximo ciclo olímpico para representar a mi país en JCC, Panamericanos, mundiales y olímpicos, luchar para mejorar la marca, la de antes fue de 2:38, en maratón”.

Dailín agradeció al gobierno de Cuba, que le permite estar en México, tengo abiertas las puertas por mi comportamiento, siempre entregada a mi país, lista en cualquier momento.

La atleta es licenciada en cultura física con un diplomado en administración pública, presente en eventos científicos y conferencista de la mujer y de los jóvenes. Comentó que su misión es motivar a través del deporte, de que sí se superar, hasta en momentos difíciles, que son los que te hacen grande en la vida.

Esta es mi historia aquí, que si se puede dejar un buen ejemplo como deportista del mundo, de representar a un pueblo y a las naciones, a la fraternidad y paz del mundo.