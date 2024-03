Tlaxcalteca Georgina Hernández fungió como juez en copa mundial de gimnasia celebrada en Holanda

Una vez más Georgina Hernández Zárate, juez internacional en la disciplina de gimnasia de trampolín puso en lo alto el nombre de Tlaxcala, al participar como jurado en la Copa del Mundo de esta disciplina.

La originaria de Apizaco, por tercera ocasión consecutiva la tlaxcalteca representó a Tlaxcala y a México en la justa deportiva celebrada la semana pasada en el país europeo.

A pocos meses de la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue realizado el mundial de esa disciplina en donde la tlaxcalteca fue convocada como juez internacional por el cuerpo técnico de la selección nacional.

Dicha participación llegó después de aproximadamente cuatro años de trabajo en actualizaciones, así como acreditaciones, para llenar los requisitos necesarios que la han hecho acreedora, no sólo a este evento internacional, sino a su trayectoria, en la que se suman otras justas mundiales deportivas.

Hernández Zárate sabe que los años de esfuerzo han rendido fruto y al asegurar que todo se puede lograr, siempre y cuando se trabaje por ello, sabe que el trabajo debe ser constante para consolidar metas.

Esta es una preparación para los Olímpicos, me voy con la seleccionada nacional, para mi es una convocatoria importante porque hemos estado trabajando estos años para que, precisamente lleguemos a este tipo de eventos… es un logro más en mi carrera, me he estado preparando para esto,dijo.

Añadió que es una de las jueces internacionales con más experiencia en la nueva generación, por lo que dijo sentirse orgullosa de su trabajo.