Va “Jaguara” Arenas al box profesional

Ana Karen “Jaguara” Arenas Juárez, peleadora de la Sección Primera de Zacatelco, decidió continuar su carrera en el ámbito profesional luego de cinco años de incursionar en el boxeo.

Deportes Xicohtzinco tiene equipo de campeones infantiles

Así, la campeona de los Puños Rosas en la Ciudad de México en 2022, además de subcampeona del Torneo de los Barrios y otros eventos en el estado de Puebla, señaló que está preparada para iniciar un nuevo reto en su vida deportiva, a sus 18 años de edad.

Más información: ➡️ Ajedrecistas rompen récord

Deportes Tlaxcaltecas suben al podio en Towerrunning



Decidí llegar al profesionalismo por todo el tiempo que he dedicado al boxeo, quiero superar mis metas”, enfatizó.

La deportista combate en la división supergallo, 55 kilogramos y define su boxeo como inteligente, “porque cuando tengo que salir por piernas, lo hago y cuando tengo que fajarme, lo hago; tengo esa habilidad, sé pensar y escuchar lo que me dicen mis entrenadores”.

Lee más: ➡️ Los mejores seis autos del 2023, según especialistas de la industria

Deportes Miguel Arenas hace historia; Lorena Cuéllar felicita a alpinista

Añadió que en el cuadrilátero, todos los exponentes buscan que no les peguen, “pero en el momento si no se puede evitar, me gusta arriesgarme con tal de salir con la mano en alto

50 victorias

“Jaguara” tiene 60 peleas como amateur, de ellas 50 ha ganado y en 10 ha perdido.

No dejes de leer: ➡️ Mujeres y su aportación en la historia automotriz

Deportes En ciclismo, mayor presencia femenina; hay más de 100 exponentes en Tlaxcala

Su entrenador Felipe Portillo, señaló que cumplen un proceso a lo largo de cinco años y “decidimos el terreno de paga ya que su boxeo nos orienta a ello, no es una peleadora improvisada, ha enfrentado a rivales de varios estados de la República, ha asistido a torneos de renombre, como Puños Rosas que reúne a muchos estados de la República, ese fue el parámetro para pensar en el profesionalismo”.

Refirió que “Jaguara” está en buena edad, “no va sola al profesionalismo, tiene el apoyo de la empresa Boxing Girl Entertaiment, ha seguido el promotor su carrera y tomó la decisión de apoyarla”.

Entérate: ➡️ UEFA reembolsará a fans del Liverpool por incidentes en final de Champions ante Real Madrid

DEBUT

La zacatelquense debutará como profesional el 30 de abril debut en el Estado de México.

Portillo mencionó que su pupila tiene el respaldo de un cuerpo técnico preparado, ya que él está por concluir su segunda licenciatura en acondicionamiento físico, y su hermano Freddy es médico general.

Lee más: ➡️ Invita Idet a participar en la carrera estatal de la mujer 5k “Futuras guerreras atletas”

Deportes Aprenden infantes a dominar el balón

“Ahora el boxeo cambió, no es de sube y pégale, Ana Karen desde que comenzó en enero pasado su campamento para llegar al profesionalismo, tiene apoyo en fisioterapia, preparación físico, parte técnica y táctica, de todo un equipo multidisciplinario para llegar a buenos resultados.

El entrenador pidió a la gente de Zacatelco, que siga los pasos de la “Jaguara” Arenas, “como entrenadores le estamos otorgando ese reconocimiento que se ha ganado a pulso, estén pendientes de su carrera, que iniciará en el plano profesional, cada pelea daremos lo mejor como equipo”.

Te recomendamos: ➡️ Denuncian al Barca y a Bartomeu por pagos a exvicepresidentes de árbitros

La peleadora forma parte del club Jaguares de Zacatelco, ubicado en el centro del municipio