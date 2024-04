Artesano de Huamantla se inspira en el género de terror para crear marionetas

Crear la marioneta de Carlos Rivera ha impulsado el trabajo del artesano de Huamantla Erick Palafox Arellano, quien no se limita en esa figura, también cuenta con personajes de películas de terror que talló en madera para hacerlas títeres.

Hasta el momento, su colección de marionetas es limitada a tres personajes, solo cuenta con la muñeca Annabelle y Jack Skellington, de la película el Extraño Mundo de Jack de Tim Burton; en un futuro piensa recrear al payaso Pennywise, de la película Eso (It), pero por proyectos y trabajo ha pausado esa labor.

Compartió que le gusta lo misterioso y le llama la atención el género y los personajes de terror, por eso se inspira en crear a sus personajes.

"Marionetas de Huamantla" son creadores de la popular imagen del cantante que ha encantado a los visitantes / Foto: Cortesía Marionetas de Huamantla

La tercera marioneta, que no es del género terror, es la del cantante de Huamantla Carlos Rivera, la cual le ha permitido mostrar su trabajo en exposiciones y hasta conocer al artista.

Hace un año creó su página Artesanías Tallarín, donde muestra su habilidad y talento para tallar la madera. Ha creado marionetas sobre el emblemático toro de Huamantla, Mazinger Z, renos navideños, ponis y cualquier figura que sus clientes pidan, pero estas son para venta, de ahí que no integran su colección.

Foto: Cortesía / Artesanías Tallarín

Los inicios del artesano Palafox Arellano se remontan con la compañía Titerearte Gerónimo, de Huamantla, donde hace alrededor de ocho años tuvo su primer acercamiento con los títeres y aprendió a tallar la madera, mover y manipular a los personajes y darles voz.

No obstante, el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020 detuvo esa labor porque ya no pudieron impartir funciones de títeres, entonces Erick Palafox se vio obligado a buscar otro trabajo y fue en la maderería “La Caridad”, en Huamantla, donde aprendió carpintería, pero pausó su labor con los títeres. Posteriormente tuvo otros trabajos que los llevaron a viajar por diversos estados del país.

Hace un año pudo regresar a Huamantla y retomar su labor con los personajes de madera, creó su página y comenzó a elaborar sus propias marionetas, pero aún no le alcanza para poner una compañía titiritera, pues requiere muchas figuras más.

Hasta el momento, reconoció que crear la marioneta de Carlos Rivera permitió dar a conocer su trabajo, la cual se encuentra expuesta en Punto México, un escaparate para mostrar las artesanías y turismo del país.

La marioneta del cantante está tallada en pino y el color fue dado con pintura acrílica, surgió para crear algo representativo del municipio, reveló el artesano.

Recordó que el año pasado, el cinco de agosto fue la inauguración de la feria de Huamantla, donde buscó mostrar la marioneta al cantante durante el concierto que ofreció y conseguir un autógrafo, pero sus lugares de los boletos que ganó estaban muy alejados del escenario, aun así, no se dio por vencido y buscó la manera de llegar al artista.

“Una señorita del equipo de Carlos Rivera me dijo que me estaban buscando, pero no por mí, por la marioneta, entonces nos pasó al escenario y el cantante autografío la figura”, dijo.

El artesano elaboró una segunda marioneta del cantante que está expuesta en Casa Huamantla y actualmente talla la tercera figura del artista para exponerla en el tianguis turístico de Acapulco, en Guerrero, que será del nueve la 12 de abril.

Finalmente, precisó que es un artesano que trabaja solo, pero quien tenga interés de conocer su trabajo puede visitar sus redes sociales y lo encuentran como Erick Palafox Arellano y Artesanías Tallarín en Facebook, Instagram y TikTok o pueden contactarlo al número telefónico 247 124 1875.