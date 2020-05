Carlos Rivera cumple otro sueño, su primer LP en vinil grabado en Abbey Road

Un sueño hecho realidad es para Carlos Rivera el lanzamiento de su primer LP en vinil grabado en Abbey Road y que estará a la venta a partir de este viernes.

Fue en Twitter que el artista tlaxcalteca dio a conocer que grabó “Sessions Recorded at Abbey Road. En vivo”, un disco con el que hizo historia en Abbey Road Studios y que su voz cuenta con el acompañamiento de la cuerda de la Orquesta Sinfónica de Londres.

Sin duda se trata de un material que debe estar en las manos de las fans del cantante que ha trascendido por su talento, carisma y voz, además de que marcará la trayectoria de Carlos Rivera, quien ha mostrado su emoción por grabar Abbey Road, un sitio popular de la música en Londres.

Actualmente, el mexicano se ha posicionado como uno de los grandes exponentes de la música pop en español y esto ha quedado comprobado al cumplir el sueño que solo consiguen los artistas internacionales de mayor renombre, tal es el caso de The Beatles, The Cure, Coldplay y Freddie Mercury, Oasis, entre otros, quienes han tenido la oportunidad de grabar en uno de los estudios más importantes de Londres.

