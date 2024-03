Cinco consejos para evitar que tu celular se sobrecaliente con el sol

Si hay una temporada en la que los celulares inteligentes dejan de funcionar, es esta. Durante la primavera y verano, las altas temperaturas no solo ponen en riesgo los alimentos, sino también los artículos electrónicos. Aunque no parezca relevante, si tu celular se sobrecalienta, podría causar daños en su funcionamiento y disminuir su vida útil.

Para evitar que se derritan sus componentes y se generen conexiones irregulares en tu celular, te compartimos algunos consejos.

ESCONDE TU CELULAR DEL SOL

Entre menos se exponga tu dispositivo a los rayos solares, mejor. Si esto ocurre, es muy probable que la batería y la pantalla sean las primeras perjudicadas. De hecho, esta es la primera razón por la que aparecen manchas o disminuye de manera radical la vida útil de la batería.

Como tip extra, procura bajar el brillo del dispositivo. Si bien esto ayuda a visualizar mejor la pantalla cuando hay mucha luz, también exige demasiado trabajo a la batería, lo que ocasionará un sobrecalentamiento inmediato.

EVITA LA PIRATERÍA

Aunque los cargadores piratas son más baratos y fáciles de conseguir, a la larga significan una inversión poco rentable.

Usar un cargador que no está diseñado específicamente para tu celular ni cumple los parámetros de calidad como los originales, puede ocasionar daños irreparables.

DALE UN RESPIRO

Las fundas de los celulares no solo sirven para protegerlos de golpes y caídas, también se han convertido en parte del ‘outfit’ de sus dueños. No obstante, envolver el celular en tela o plástico guarda más calor del que debería.

Si puedes retirarla algunas horas durante el día y dejar el dispositivo en un lugar ventilado, a la larga te lo va a agradecer.

DÉJALO CARGAR

Parece que no podemos dejar el celular ni un minuto, pero ambos necesitan un descanso de vez en cuando. Mientras esté cargando, apágalo. Si no es posible, deja tu smartphone libre y no accedas a ninguna de sus aplicaciones. Este proceso es fundamental para reducir el sobrecalentamiento y es de las primeras recomendaciones que aparecen en el manual de uso de cualquiera de ellos.

CIERRA LAS APLICACIONES QUE NO USES

Juegos, redes sociales y plataformas de video son las aplicaciones que más recursos consumen. Al momento de dejar de usarlas, lo mejor es cerrarlas, así como otras ventanas que no utilices y podrían estar consumiendo batería.

Ahora, si sientes que se te quema la mano con tu celular, trata de apagarlo por 10 minutos para que se enfríe rápidamente. También funciona colocarlo en modo avión.