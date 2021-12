¿Cuándo inicia la noche polar en Alaska?

¿Te imaginas el vivir en un lugar donde la luz del sol desaparece por un poco más de dos meses? ¿Te gustaría estar ahí?

En las ciudades que se encuentran en el Círculo Polar Ártico, entre el 18 y 19 de noviembre y hasta el próximo 23 de enero del próximo año, las personas que habitan este lugar de la Tierra volverán a ver al astro rey.

Este 18 de noviembre, los habitantes de Barrow, un poblado de Alaska, disfrutaron del sol durante 34 minutos, antes de que desapareciera por el horizonte a las 13:29 horas, iniciando así la noche polar de este año.

LOS LUGARES

En nuestro planeta solo hay ocho países con territorios que están al norte del paralelo 66: Rusia, Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia, una fracción de Islandia, Dinamarca por medio de Groenlandia, y Estados Unidos por medio de Alaska.

Aunque parezca increíble, mucha gente viaja a estos lugares para admirar uno de los fenómenos más espectaculares que existen en la bóveda celeste: las auroras boreales. El espectáculo natural es tan espectacular que no importa el frío que sienten los visitantes durante su avistamiento.

¿POR QUÉ SE DA ESTE FENÓMENO?

Las noches polares se deben a la inclinación de la Tierra; durante el invierno el Sol no alcanza una altura por encima del horizonte, provocando así la obscuridad en esas latitudes terrestres. El efecto opuesto, se llama el sol de medianoche y dura de mayo a agosto.

¿LA VIDA SE DETIENE EN LA NOCHE POLAR?

Todos imaginamos que al ser la noche eterna en esas ciudades, todo se detiene, pero no es así; los pobladores siguen haciendo su vida cotidiana, van de compras, conviven con familiares y amigos, sacan a pasear a sus perros y muchas cosas más. La única diferencia es que ahora, todo lo hacen bajo un cielo lleno de estrellas.

#Ozonelayer minimum 2020 in Arctic. Special met. conditions has led to stratospheric temperatures below -80°C. Thus, due to sunlight and chemistry, very low ozone values are observed. Normally the stratosphere over the Arctic is too warm and the #polarvortex too unstable. pic.twitter.com/JjGCKqP3BN — AC SAF (@Atmospheric_SAF) March 30, 2020

Es más, algunos dicen que en este apoca del año, es cuando más tranquilidad encuentra en el año.

