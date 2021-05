Identifican un nuevo ‘dinosaurio pico de pato’ en Japón

Una nueva especie de los llamados ‘dinosaurios pico de pato’ ha sido identificada por un equipo de científicos de Japón y Estados Unidos, cuya investigación fue publicada el pasado martes en la revista Scientific Reports.

Los restos de entre 71 y 72 millones de años de antigüedad fueron hallados en 2004 por un cazador de fósiles aficionado en una cantera de cemento; después de varios años de estudios, hoy se sabe que pertenecen a la especie Yamatosaurus izanagii.

La combinación de las palabras de Yamato y Izanafi refieren a un dios de la mitología nipona que habría creado las islas japonesas, incluida la de Awaji, donde fueron encontrados los fragmentos de fósiles.

Entre sus peculiaridades resalta que se trata de un dinosaurio herbívoro, debido a su estructura dental, compuesta de cientos de dientes apretados que eran reemplazados a medida que se desgastaban.

Este tipo de dentadura, única al momento, pudo haberles permitido alimentarse de diferentes tipos de vegetación. Dicha especie habría alcanzado América del Norte extendiéndose hasta el este de los Apalaches, llegando a Asia a través del puente de Beringia.

With the warm welcome to Yamatosaurus (in foreground), press conf at Hyogo Museum. Upper left, authors Drs. Takasaki, Kobayashi, Kubota. Bottom, Mr. Shingo Kishimoto, discoverer of specimen. His discovery emphasizes amazing role of fossil enthusiasts in paleo across cultures. https://t.co/TA8hvqkXlK pic.twitter.com/AwTYuDqc2X — Dr. Tony Fiorillo (@Paleo_Fiorillo) April 28, 2021

En ese entonces, el actual Japón formaba parte del continente asiático, separándose de la tierra firme hace 15 millones de años. Hasta ahora, los científicos no sabían qué dinosaurios vivían en Japón al final de la era de éstos, según información de Reuters.

