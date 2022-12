¡Inocentes palomitas! Este es el escalofriante origen del Día de los Santos Inocentes 

Cuando el 28 de diciembre llega al calendario resulta muy común esperar llamadas de broma o recibir noticias falsas por parte de amigos y familiares. Sin embargo, el Día de los Santos Inocentes no siempre fue una celebración llena de risa y diversión; su origen es un escabroso relato cristiano que se remonta al año en que nació Jesús.

Origen cristiano de la conmemoración

Según el Evangelio de San Mateo, los tres reyes magos llegaron a Belén el 28 de diciembre y preguntaron a Herodes: “¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo”.

Herodes, preocupado por perder su poder, rodeó la ciudad de Belén con su ejército y mandó a matar a todos los niños menores de dos años para asegurarse de que el recién nacido no ocupara su lugar al crecer. Pero el niño Jesús logró salvarse, pues sus padres habían huido a tiempo.

Dado que no existen otros evangelios que narren el terrible suceso, los teólogos consideran al hecho como problemático de carácter histórico. No obstante, la versión de San Mateo inspiró numerosas obras artísticas, en particular en la pintura y escultura, y su difusión en la cultura universal tornó la figura de Herodes como un estereotipo de la opresión y el crimen.

Dualidad pagana

La actual conmemoración del Día de los Inocentes está combinada con “La Fiesta de los Locos”, una celebración de corte popular propia de la Edad Media europea e inscrita entre las libertates decembricae, un conjunto de festividades de raigambre pagana que se desarrollaba entre los últimos y los primeros días del año, de acuerdo con la Revista Amberes.

Todo parece indicar que la conocida como Festum Stultorum se celebraba el 1 de enero, fecha en que se conmemoraba la circuncisión del niño Jesús. El pueblo, ocioso, se entregaba entonces a una risa festiva, alegre y sardónica que equiparaba a actores y observadores en una tarde de bailes y gracias.

Actualmente, la fiesta pagana y la cristiana se combinaron y extendieron por todo el mundo. En México se suelen hacer bromas o pedir prestado, rematando con la frase: Inocente palomita que te dejaste engañar.





