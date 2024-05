Llegan a Tlaxcala las boletas electorales para presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías

Como parte del proceso electoral federal, este 10 de mayo arribaron a las bodegas de los tres distritos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala la totalidad de boletas para presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías, así como actas que llenarán el día de la elección, líquido indeleble, hojas para operaciones que realizarán los funcionarios de casilla el día de la elección y demás documentación de manejo delicado.

En este sentido, el vocal ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, detalló que en el Distrito Electoral 01, con sede en Apizaco, llegaron un total de 366 mil 45 boletas para cada una de las tres elecciones, así como mil 182 actas o formatos de actas que serán levantadas en la casilla electoral el día de la jornada; además, en el Distrito 02 recibieron 384 mil 977 boletas, también para cada una de las elecciones, y mil 236 formatos de actas electorales; mientras que en el Distrito 03, con sede en Zacatelco, recibieron 365 mil 529 boletas, también para cada una de las tres elecciones y mil 95 formatos de actas.

Las boletas electorales que arribaron a Tlaxcala serán custodiadas por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Jesús Lima / El Sol de Tlaxcala

Lo anterior, puntualizó, para que los consejos distritales -como lo establece la ley y la normatividad electoral- la cuenten y verifiquen que corresponda a la cantidad señalada en el recibo de embarque, después agruparlas en razón del número de electores que habrá y, finalmente, serán selladas por los consejos distritales para verificar la validez de la boleta y que sean avaladas para que cinco días previos a la elección las entreguen a los presidentes de casilla.

Mencionó que la apertura de la votación en las casillas el próximo dos de junio está prevista para las 08:00 horas, de acuerdo con la normatividad electoral, una vez las listas casillas y de esa manera se realice una fiesta cívica, como ustedes lo saben, en donde los ciudadanos podrán elegir libremente. Esperemos que todos respetemos esos principios y elijamos a nuestros futuros gobernantes en el ámbito tanto federal”.

Indicó que este es el último embarque que recibirán con lo cual está completa la documentación electoral, aunque recibirán, pero por paquetería, algunos carteles que ha aprobado el Consejo General del INE en las últimas sesiones, pero esos envíos no ameritan la custodia y fácilmente podrán recibirlos.

De esta forma, resaltó que el INE cumplió un eslabón más del proceso electoral, pues en marzo pasado también recibió el envío no custodiado de documentación electoral que no es considerada de carácter legal y que, por lo tanto, no requería la custodia por parte de los elementos del Ejército Mexicano.