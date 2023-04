La gran tríada de la propagación de incendios forestales según la Profepa

En los últimos días se ha registrado un incremento de incendios forestales en Tlaxcala, lo cual da pie al estudio de sus causas y consecuencias.

En primer lugar, cabe señalar que la propagación de incendios forestales está influida por tres factores: el combustible vegetal, el tiempo atmosférico y la topografía: la llamada “gran tríada del fuego”, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa).

El combustible se refiere al material vegetal muerto acumulado en los suelos. En los bosques y áreas agrícolas, por ejemplo, abunda la hojarasca, materia orgánica en descomposición, acículas de pino, rastrojos, ramas, raíces y árboles secos.

A pesar de que los incendios forestales pueden presentarse en cualquier época del año, se suelen propagar con más facilidad durante la temporada de estiaje, pues entre más seco se encuentre el combustible, más fácil será su ignición.

El viento es el elemento más importante del tiempo atmosférico ya que aporta oxígeno al fuego, con lo cual se aviva y se mantiene la combustión.

La velocidad promedio del viento por hora en Tlaxcala tiene variaciones durante el transcurso del año. La parte más ventosa del año va del 2 de enero al 20 de abril, con velocidades promedio del viento de más de 8.9 kilómetros por hora; el mes más ventoso del año en Tlaxcala es marzo, con vientos a una velocidad promedio de 9.8 kilómetros por hora, según el portal Weather Spark.

Finalmente, la topografía del lugar completa la “gran tríada” de los incendios. Por ejemplo, en terrenos con mucha pendiente el fuego avanzará con una mayor velocidad de propagación de abajo hacia arriba (a favor de la pendiente).

Por otra parte, una superficie de cualquier terreno en México tiene mayor exposición en el sur, pues recibe mayor cantidad de rayos solares, especialmente en las partes bajas, donde los combustibles se encuentran más secos y alejados de las precipitaciones.

En ese sentido, no es sorpresa que en espacios como la Malinche se registre una gran cantidad de incendios forestales y casi siempre en la misma zona. Eso no quiere decir que no se puedan prevenir y no tengan causas alejadas a lo natural.

Causas

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en México los incendios forestales se generan principalmente por actividades humanas.

Se estima que el 44% se deben a actividades agropecuarias como la quema de pastizales; sin embargo, existen otras posibles causas relacionados con accidentes automovilísticos, ferroviarios y aéreos con ruptura de líneas eléctricas, así como negligencias en fogatas de excursionistas, fumadores, quema de basura y limpieza de vías en carreteras.

Prevención

-Especialmente en esta temporada los incendios forestales se pueden prevenir si se reportan oportunamente.

-Evita arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos.

-No tires vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible.

-No enciendas fogatas.

-Si encuentras restos de fogatas, extínguelos con agua y tierra. Si ves rescoldos, apágalos hasta que dejen de humear.

-En terrenos forestales, pastizales y zonas rurales evita el uso de maquinaria y el tránsito de vehículos que emitan chispas.