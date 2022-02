Monja es sentenciada a prisión por apostar en Las Vegas

Por gastar más de 835.000 dólares en viajes y apuestas en Las Vegas, una religiosa fue sentenciada a prisión en el estado de California, EE.UU.

Este lunes, Mary Margaret Kreuper, quien es monja y ejerció como directora de la escuela Católica St. James en Torrance durante casi tres décadas, fue sentenciada a un año y un día de prisión por malversar dinero de las cuentas de la institución en juegos de azar.

En junio de 2021, Kreuper, de 80 años de edad, se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero, cargos que conllevan una sentencia máxima de 40 años de prisión federal. En su declaración, reconoció que durante los diez años previos a su jubilación, que ocurrió en 2018, desvió parte del dinero de la escuela destinado a pagar matrículas y tarifas así como de las donaciones caritativas a cuentas secretas que después gastó en viajes y apuestas en casinos de Las Vegas, Lake Tahoe y Temecula.

Para poder hacer la malversación de fondos, falsificó informes mensuales y anuales a la administración de la institución educativa.

La defensa de la religiosa, alegó que padecía una “enfermedad mental que nubló su juicio” frente a estos actos y también recalcó que ella aceptó su culpabilidad desde el primer momento.

