¡No fue tu teléfono! Reportan caída de Facebook, Messenger e Instagram

Alrededor de las 09:00 horas de este martes, usuarios de Facebook, Messenger e Instagram reportaron problemas para acceder a sus cuentas, y minutos después fue reportada la caída de las redes sociales.

De forma automática las plataformas de Meta cerraron la sesión de los usuarios, y al solicitarles ingresar nuevamente la contraseña y autentificar la identidad, los internautas pensaron que se trataba de un posible hackeo.

El wey que no se sabe sus contraseñas al ver que tiene que volver a iniciar sesión en facebook e instagram. pic.twitter.com/fosE75hgsR — El Vato Loco (@ElVatoLoc0) March 5, 2024

El portal Downdetector presentó un monitoreo que evidencia, principalmente, problemas para iniciar sesión aproximadamente a partir de las 09:00 horas de este martes.

Yo, pensando que ya no tenía Internet cuando no me cargaba Facebook e Instagram JAJA pic.twitter.com/AOkLzNCMVo — Niña Coreana (@Coreanittatw) March 5, 2024

Las incidencias registradas por las plataformas propiedad de Mark Zuckerberg se convirtieron en tendencia en Twitter con los hashtag "#FacebookDown" e "#InstagramDown".

Además, la situación ha generado una serie de comentarios y memes dirigidos, en su mayoría, a destacar que Twitter es una red que difícilmente presenta ese tipo de problemas.