No te confundas: a partir de 2023 el cambio de horario es inexistente

Aunque el Horario de Verano el fue eliminado en México producto de una reforma a la legislación que lo avalaba, usuarios amanecieron con una confusión al ajustarse sus dispositivos celulares de forma automática.

En Tlaxcala, varias personas han manifestado incertidumbre por esta situación, por lo que se recomienda que ajusten el horario de forma manual desde el área de configuración.

En el Parque de la Juventud, personas que acudieron a ejercitarse mostraron sorpresa al observar su reloj y tomar sus cosas rápidamente para disponerse a salir, pues creyeron que ya era muy tarde para el resto de sus actividades programadas, hasta que otros usuarios observaron que ellos tenían un horario distinto, lo que evidenció la equivocación en los dispositivos.

Cabe recordar que a partir de 2023 el reloj no debe adelantarse porque el Horario de Verano ya no existe y aunque el erróneo cambio ocurrió durante el transcurso de la madrugada y mañana de este domingo dos de abril, se ha señalado que el error se debe a los servidores digitales que no fueron actualizados.

Aunque el Diario Oficial de la Federación y el Centro Nacional de Metrología determinaron la existencia de un horario estándar en México, algunos estados y municipios localizados en la frontera norte seguirán manteniendo el horario para no tener confusión con el vecino país de Estados Unidos.