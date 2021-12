Perros de servicio, los fieles aliados de las personas con discapacidad

Este tres de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por ello, queremos reconocer a uno de los fieles aliados de este sector de la población, que son los perros de servicio, quienes asisten a sus amos con gran dedicación y amor y a la vez hacen que estas personas tengan una mejor calidad de vida.

Seguramente alguna vez en tu vida has visto a un can que acompaña a un humano con alguna discapacidad. Es sorprendente la paciencia, amor y dedicación con que estos animales atienden a sus dueños y lo más importante, es que los ayudan a tener una mejor calidad de vida a pesar de sus limitaciones.

Estos caninos están adiestrados de manera individual para realizar actividades como tirar de una silla de ruedas, recuperar artículos que se han caído, alertar a una persona acerca de un sonido, recordarle que tome un medicamento, pulsar el botón del ascensor, entre otras, todo ello en beneficio de una persona con una discapacidad, ya sea física, mental, sensorial, psiquiátrica o intelectual.

Estos lomitos están tan bien entrenados que saben tomar una medida específica cuando se necesario, por ejemplo pueden detectar cuando los niveles de azúcar en la sangre de su amo están bajos y lo alertan. En el caso de una persona con epilepsia, la ayudan a mantenerse a salvo durante ésta.

Al estar adiestrados de manera individual y para una tarea es específico, se catalogan en:

PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Están preparados para recoger cosas del suelo, encender interruptores, abrir y cerrar puertas, cajones, estantes, etcétera.

PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Son entrenados especialmente para avisar a su dueño de diversos sonidos como timbres, teléfono, llanto de un bebé, voces, alarmas, despertador y llevarle hasta el lugar de donde proviene.

PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

También conocidos como perros guía, su función es crucial, ya que se convierten en los ojos de la persona, ayudándole a evadir una infinidad de obstáculos, que podrían representar un peligro.

PERROS DE ASISTENCIA PARA ALERTAS Y EMERGENCIAS

Están entrenados para hacer compañía a personas mayores o asistir a personas que pueden sufrir enfermedades como diabetes o epilepsia, y pedir ayuda en caso de ser necesario.

PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON AUTISMO

Son un tipo de perros de terapia capaces de evitar o reducir las conductas propias del autismo. Estos animales establecen un canal afectivo muy fuerte con sus dueños, mejorando la comunicación, la estimulación sensorial y la seguridad de sus propietarios.

PERROS PARA LA REALIZACIÓN DE TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES (TAA)

Los perros de terapia son entrenados para mejorar el funcionamiento cognitivo, físico, social y emocional de pacientes con discapacidad intelectual o psíquica, trastornos psicológicos, también brindan apoyo en residencias de personas mayores y centros sociales.

Entre las características que deben tener los perros de asistencia están el tener gran capacidad de aprendizaje, buena reacción ante sonidos y señales, que sean dóciles, tranquilos y afectuosos.

Por ello los canes de las razas Golden Retriever, Labrador Retriever, Pastor Belga Malinois, Pastor Alemán y Alaskan Malamute, suelen convertirse en perros de asistencia o terapia.

Al ser quienes de alguna manera están al cuidado de personas con discapacidad, Alejandro Sánchez Pacheco, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, recomienda que deben de ser revisados de manera constante por médicos veterinarios, cumplir con su esquema de vacunación y desparasitación para que estén al cien y puedan estar siempre atentos de las necesidades de sus dueños.

