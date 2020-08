Redescubren a un “elefante” diminuto en África

La especie que se creía extinta ha sido redescubierta por científicos en Yibuti, África. Durante décadas se creía que la ‘musaraña elefante’ somalí o sengi somalí, había desaparecido.

Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Duke (EEUU) localizó a este diminuto mamífero, después de 50 años, el cual no se encontró en Somalia, país del que se creía que era endémica, sino fue en Yibuti, la pequeña nación costera del Cuerno de África que limita con Somalia, Etiopía y Eritrea.

En 2019, el experto Galen Rathburn instaló junto a otros científicos más de mil 250 trampas en las que se colocó mantequilla de cacahuete, copos de avena y extracto de levadura en 12 localidades de Yibuti.

Lo anterior, debido a que la población nómada y pastoral del lugar aseguraba que veían con frecuencia a este especie, expresó a la AFP Husein Rayalé, naturalista de la asociación Yibuti Nature y miembro de la expedición.

"Cuando abrimos la primera trampa y Galen Rathburn, fallecido varios meses más tarde, vio la pequeña cola con una bola de pelo en la punta, me miró y me dijo: ¡no puedo creerlo, nunca había visto uno!", agregó Steven Heritage, del Centro de Lémures de la Universidad de Duke en Estados Unidos.

Desde entonces, se han hallado un total de 12 ejemplares, lo que demuestra que aún no se extingue el sengi y que no es endémico de Somalia. Al respecto, Heritaje considera que su hábitat no está amenazado por la agricultura ni el desarrollo humano, por lo que ha recomendado que la especie sea clasificada en la categoría de "preocupación menor" de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Es de mencionar que aún quedan especies animales o vegetales en la lista de las 25 más buscadas, de la cual recientemente se descartó también el ciervo ratón de Vietnam y la abeja gigante de Wallace en Indonesia.

