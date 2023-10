Revive don Anastasio Hernández su pasión por el voleibol

“Me quedaré sin comer y sin almorzar, pero todos los días estoy aquí viendo el voli”, expresó Anastasio Hernández frente a la cancha instalada en el parque Juárez de su natal Huamantla a pregunta expresa sobre su expectativa previa al Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023.

Deportes Interactúan deportistas con los tlaxcaltecas

Desde que se instaló la cancha de entrenamiento en su municipio y comenzaron a llegar las selecciones internacionales, el señor Anastasio se acomoda en una de las esquinas de la arena y en silencio observa la técnica de preparación de cada una de las duplas a partir de las diez de la mañana, después de alimentar a sus animales de traspatio, y casi siempre se queda hasta la tarde.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Deportes Hoy arranca la fiesta deportiva

“¿Qué no tengo nada que hacer?” Se cuestionó a sí mismo Anastasio, pero su respuesta fue clara: “Yo siempre he sido seguidor de los deportes. Antes jugué voli porque era lo único que había; eso y básquet. Era una cosa muy bonita porque llegábamos los jugadores y todos nos aplaudían, cómo no emocionarse ahora que llegan los deportistas de otros lados.”

Recordó que el equipo al que perteneció fue apoyado por la entonces diputada federal Beatriz Paredes Rangel, a finales de los setenta: “Fuimos a Calpulalpan, Españita, Santa Ana y Tlaxcala", agregó.

Ahora, con sesenta y nueve años de edad, Anastasio ya no juega, pero disfruta el ambiente deportivo que se vive en el Pueblo Mágico, aunque lamentó que no podrá asistir a ninguno de los partidos que se disputarán en la Plaza de Toros “La Taurina”, sede oficial de la justa.

Lee también:➡️ Interactúan deportistas con los tlaxcaltecas

“¿Con qué?, ¿De dónde sacamos doscientos pesos? Nosotros que somos legítimos de Huamantla es para que tuviéramos esa oportunidad, al menos por ser de la tercera edad”, argumentó. Sin embargó, dijo sentirse satisfecho con la oportunidad que tiene en este momento para conocer a algunas figuras del deporte.

Municipios Reabre Pablo Badillo parque de la Colonia Tulio Hernández, en San Luis Apizaquito

Como Anastasio, decenas de estudiantes, adultos mayores y deportistas principiantes se reúnen todos los días alrededor de las sedes oficiales; sin embargo, los boletos para los juegos aún no se han terminado.

La página oficial para la venta de los boletos señala que las personas podrán acceder a un máximo de cuatro entradas y esa compra les da el acceso a todos los partidos marcados en la sesión.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al momento no es posible adquirir entradas para la zona Preferencial en ninguna de las rondas, únicamente es posible comprar en la zona General cuyos precios varían según la etapa de la justa: 180 pesos en la fase de grupos y repechaje, 200 pesos para la ronda de 32, 350 pesos para la ronda de 16, 450 pesos para cuartos de final (clasificatorios), 600 pesos para semifinal y 700 pesos para la final.