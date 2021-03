¿Sabes cuáles son las consecuencias de no hacer tu Servicio Militar Nacional?, aquí te decimos

Probablemente te has enterado que es tiempo de cursar tu Servicio Militar Nacional, y no sabes para que es útil y en que te afecta si decides no realizarlo.

Sin la Cartilla Militar, tendrás problemas al buscar empleo. Quizás libras que no hay sanciones penales o administrativas, pero en lo laboral tendrías dificultades en alguna etapa de tu vida.

Estos son los requisitos para tramitar tu cartilla militar y realizar tu servicio

Acta de Nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de estudios.

Clave Única del Registro de Población (CURP).

5 fotografías recientes tamaño credencial.

El trámite es gratuito y debes hacerlo en la Junta Municipal y/o Delegacional de Reclutamiento, o en la representación Consular de México en el extranjero más cercana a tu domicilio. No es necesario hacer cita.

¿Qué es el Servicio Militar?

El Servicio Militar Nacional(SMN) es una obligación que todos los mexicanos deben cumplir, ya que más allá de ser un mero trámite, es un mandato constitucional.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explica que el Servicio Militar Nacional es el año que un mexicano debe pasar “encuadrado” en el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea “para desarrollar en ellos habilidades, valores y virtudes que les permitan ser mejores ciudadanos”, explica la Sedena .

Cuando hayas cumplido con el año de servicio pasas a ser parte de las reservas de las Fuerzas Armadas, para que en caso de emergencia o de movilización, puedas ser enlistado.

¿Quiénes conforman las reservas?

La Ley General del Servicio Militar establece que las personas que lo hagan pasarán a ser parte de las reservas, que serán movilizadas en caso de se tenga que “realizar la defensa de la soberanía nacional o el auxilio de la sociedad en caso de que se registren fenómenos perturbadores de origen natural o humano, que generen un desastre de grandes magnitudes”.

El secretario de la Defensa Nacional podrá llamar a las reservas sólo para comprobar que realmente existan estas reservas.

¿Quiénes presentarán su servicio de las armas?

Por un año en el Ejército activo, quienes tengan 18 años de edad.

Hasta los 30 años, en la 1a. Reserva.

Hasta los 40 años, en la 2a. Reserva.

Hasta los 45 años, en la Guardia Nacional.

¿Te tocó bola blanca o bola negra?

Deberás cumplir con tu servicio militar el año en que cumples 18 años, por lo que el proceso de inscripción comienza un año antes, aún si se encuentran en el extranjero.

Si el número de aspirantes supera el requerido por las fuerzas federales en cada localidad, se realizará un sorteo público en los que serán elegidos los jóvenes que realizarán su servicio militar a disposición, que es cuando no se acude a instalaciones militares es cuando el joven debe ser adiestrado en sesiones sabatinas dentro de instalaciones militares.

