Las preguntas que hacen los mexicanos a Google sobre coronavirus

Desde que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en Wuhan, China, han saltado numerosas dudas sobre la transmisión de la enfermedad.

Deseosos por buscar las respuestas, los mexicanos han recurrido a Google para saber qué es el coronavirus, cuáles son sus síntomas, hasta si te enfermas por comer comida china.

Así, estas son las preguntas que han hecho los mexicanos a “San Google” sobre el ahora llamado Covid-19 y El Sol de México se dio a la tarea de responder basados en los informes proporcionados por autoridades sanitarias y la OMS.

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar desde un resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio agudo severo). El Covid-19 es un nuevo tipo de coronavirus detectado a finales del 2019 en Wuhan, China, y causa una enfermedad respiratoria parecida a la gripe (influenza).

¿HAY CASOS DE CORONAVIRUS EN MÉXICO?

Hasta el 11 de marzo, hay doce casos confirmados de coronavirus y 49 nuevos casos sospechosos en once entidades del país.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS?

Los más comunes son secreciones nasales, dolor de garganta, tos, fiebre y fatiga, aunque en casos más graves puede provocar neumonía o dificultades respiratorias.

¿CÓMO VAN LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN ITALIA?

Italia es el principal foco en Europa y el segundo del mundo después de China. Hasta el 11 de marzo cuenta con 12 mil 462 casos y 827 muertos.

¿DE DÓNDE SALIÓ EL CORONAVIRUS?

Los primeros brotes se detectaron en diciembre en la ciudad china de Wuhan. Aunque se desconoce el origen concreto del brote, en un principio se apuntó a un mercado de mariscos, pescado y donde también se comercializan animales salvajes. Tampoco está claro si el virus mutó en algún animal antes de pasar al ser humano.

¿HAY CURA PARA EL CORONAVIRUS?

Hasta el momento no hay una vacuna o tratamiento específico para el nuevo coronavirus, aunque en los casos más leves se han seguido los mismos pasos que en un resfriado común. Los casos graves requieren hospitalización y se han tratado con antivirales, esteroides, antibióticos y soporte con oxígeno.

¿HAY CUARENTENA EN MÉXICO POR EL CORONAVIRUS?

Hasta el 11 de marzo no se ha decretado ninguna medida que implique cuarentenas o resguardo de la población.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS?

Al igual que otros virus que causan neumonía, el Covid-19 se transmite de humano a humano, generalmente por vía respiratoria, al toser, estornudar o hablar.

¿ES MORTAL EL CORONAVIRUS?

Depende de múltiples factores como la edad, el sexo, el lugar de residencia y condición física del infectado, pero en general la tasa de mortalidad es muy inferior a la del SARS. Según la OMS, la tasa de mortalidad en el mundo es de 0.7%. Hasta ahora el mayor índice ha sido entre personas de edad avanzada, pero también en personas con cuadros de enfermedades cardiorrespiratorias, diabetes o presión alta.

¿TE INFECTAS POR CORONAVIRUS SI COMES COMIDA CHINA?

Para que exista riesgo de contagio por Covid-19 hay que estar a menos de dos metros de una persona infectada durante al menos 15 minutos. Así que comer comida o cerveza china no es un riesgo para la salud, tampoco recibir paquetes o cartas de China. Según los virólogos, los coronavirus se replican mediante el tejido y las células, nunca fuera del cuerpo. Eso significa que no hay peligro de contagiarse por tocar una superficie. Si el coronavirus está fuera del cuerpo, sus membranas se secan y por lo tanto mueren.

¿EL VODKA TE PROTEGE DEL CORONAVIRUS?

El vodka no se puede considerar como una opción de gel antibacterial y no sirve para protegerse contra el coronavirus, luego que decenas de personas fabricaran gel con esta bebida alcohólica.

¿LOS CUBREBOCAS SON EFECTIVOS CONTRA EL CORONAVIRUS?

Si bien los cubrebocas reducen el riesgo de contagio de infecciones respiratorias, como una gripe normal o el nuevo Covid-19, su uso no se recomienda para personas sanas.

La OMS y los centros de prevención y control de enfermedades de EU y Europa han advertido que las compras de pánico son un gasto inútil y sólo crean escasez para una real emergencia en hospitales.

Recomiendan su uso únicamente para personas con una infección respiratoria y personal médico o familiares que atienden los casos.

¿LA CERVEZA CORONA TRANSMITE EL CORONAVIRUS?

Obviamente no. Esta confusión se derivó por la similitud del nombre de la cerveza con el virus mortal. La compañía no considera hacer cambios en su publicidad, pues su público "entiende que no hay un vínculo entre el virus y nuestro negocio".

¿QUÉ ES UNA PANDEMIA?

De acuerdo con la OMS, la pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad que afecta a todos los grupos de edad, y por lo general la mayoría de las personas no tiene inmunidad contra ésta. Es una epidemia que ocurre en todo el mundo al mismo tiempo. La diferencia con una epidemia es que ésta es un aumento de casos temporal que luego va a la baja, como la influenza estacional.

