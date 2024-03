Tu celular escucha tus conversaciones aun cuando está apagado, estudio revela cómo lo hace

Es bien sabido que los teléfonos inteligentes son capaces de escuchar las conversaciones de su alrededor para abastecerse de datos y brindar información personalizada a los usuarios, sin embargo, resulta incómodo enterarse de la ausencia de privacidad frente a la tecnología, pues un nuevo estudio reveló que esta interfiere incluso cuando los celulares están apagados.

EL MÉTODO





El investigador Juan Carlos Yáñez-Luna, de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, reveló información que no se conocía entre la sociedad inmersa en el mundo digital. Aunque muchos creerían que cuando el celular está apagado no tiene funcionalidad, el académico detalló que sí puede escuchar las palabras mediante la batería.

“La clave está en la batería de los teléfonos, ya que permite que se pueda oír o visualizar toda la información que contiene el móvil, aunque esté apagado”, aclaró en el congreso International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT (ETHICOMP), en el cual se discutió el impacto de las TIC en la privacidad de los usuarios en diversas plataformas.

Luego añadió: “Quizás, es difícil saber quién puede visualizar o escuchar el contenido de toda la información que contiene un teléfono móvil cuando está apagado, pero sí puede hacerse porque todo se almacena en un punto”.

Al respecto, Yáñez subrayó la importancia de estar informados como dueños de teléfonos móviles sobre lo que estos aparatos retienen, pues algunas aplicaciones como Facebook o Google Maps registran y almacenan datos que pueden revelar detalles personales y vulnerar la seguridad de las personas.

CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DEL CELULAR

Cuando usas un navegador, como Chrome, este guarda información de los sitios web en la caché y en cookies. Al borrarlas, se solucionan algunos problemas, como los errores de carga o formato en los sitios. Además, se logra eliminar el registro que la plataforma ha dejado sobre el usuario.

Tal como lo describe Google, quienes deseen empezar con el procedimiento, pueden seguir estos pasos:

1. Abrir la aplicación Chrome en el teléfono o tablet Android.

2. En la parte superior derecha, hacer click en “Más”.

3. Presionar en “Historial” y luego “Borrar datos de navegación”.

4. En la parte superior, elegir un intervalo de tiempo. Para borrar todos los datos, seleccionar “Todos los periodos”.

5. Marcar las casillas junto a “Cookies y datos de sitios” y “Archivos e imágenes almacenados en caché”.

6. Luego, hacer click en “Borrar los datos” y en “Eliminar datos y restablecer permisos”.

Por otro lado, Yáñez enfatizó la responsabilidad de los usuarios para compartir por aquellas plataformas únicamente lo que se desea hacer público y salvaguardar la integridad digital.

Además de eliminar la información retenida en navegadores, una opción ideal para mantener la seguridad es hacer formateos rápidos del celular una vez al mes. Para quitar todos los datos del teléfono, puedes restablecerlo a la configuración de fábrica. Los restablecimientos de la configuración de fábrica también se denominan "formateo" o "reinicio forzado".

Borrar los datos de las cuentas, anula también el almacenamiento interno, que, de acuerdo con Yáñez, es donde se guarda la información que no registramos personalmente.