[Video] Cacaxtla: 47 años del gran hallazgo

“Una ciudad fortificada que data de los años 700 a 800 D.C y un mural que corresponde al llamado ‘clásico tardío’ es el hallazgo arqueológico más importante del Estado de Tlaxcala”, de esta manera en el año 1975 El Sol de Tlaxcala informaba a la población sobre el descubrimiento de lo que hoy conocemos como la zona arqueológica de Cacaxtla, que este 13 de septiembre conmemora 47 años de haber sido descubierta en la comunidad de San Miguel del Milagro, en Nativitas.

En su primera plana, el Diario de los Tlaxcaltecas daba cuenta del acontecimiento que colocaría al estado en la mira nacional e internacional por la importancia de este sitio, considerado una joya de la arqueología por sus características arquitectónicas, que dan testimonio de una poderosa urbe política, militar y económica, así como por sus murales, considerados de los más extraordinarios y mejor conservados de Mesoamérica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En octubre de 1975, El Sol de Tlaxcala mostraba en sus páginas las primeras fotografías del mural que hoy es conocido como “Hombre-Ave”, que fue precisamente el primer hallazgo de los pobladores de San Miguel del Milagro, y que daría paso a los trabajos arqueológicos que culminarían en el descubrimiento del complejo arqueológico de Cacaxtla, en el que también se encontraron otras pinturas prehispánicas como el “Mural de la Batalla”, “Hombre-Jaguar”, los “Murales del Templo de Venus” y el “Mural del Templo Rojo”.

En octubre de 1975 este Diario informó a la sociedad del hallazgo arqueológico más grande de Tlaxcala. Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

TERRENOS DE CULTIVO OCULTABAN LOS VESTIGIOS

El intento por emparejar un predio dio origen al más grande hallazgo arqueológico en Tlaxcala, y uno de los más importantes de México, tal y como lo narra el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, uno de los tres especialistas que se encargaron de los primeros trabajos en la zona.

La primera vez que hubo un contacto con este sitio fue en enero de 1975, concretamente el 27 de enero de 1975 cuando fui citado por el propietario de unos terrenos de cultivo en la cima de una loma que se llama Cacaxtla o que es conocida como “Paraje de Cacaxtla”. Él tenía deseos de emparejar su terreno porque había un chipote que no le dejaba aprovechar esa parte en donde sembraba maíz. Vino a puebla al Centro INAH a hablar conmigo y me dijo que se había topado con unas piedras, y que al querer quitarlas había encontrado un filito de pintura, recordó Merlo Juárez en entrevista con El Sol de Tlaxcala.

Cabe mencionar que por aquellos años aún no existía el Centro Regional INAH Tlaxcala pues los asuntos de nuestro estado eran atendidos en Puebla, y fue precisamente a raíz del descubrimiento de Cacaxtla que se creó una oficina focalizada en la entidad.

Cuando yo fui San Miguel del Milagro subí al cerro y vi justamente el terreno donde él estaba haciendo el arado, y me dijo ‘aquí es donde esta loma no me permite emparejar el terreno’, entonces me encontré con la piedra y efectivamente se veían algunos colores, y yo le dije ‘oiga, es posible que esto sea parte de una pirámide, mejor déjelo como está porque le puede hacer daño a los vestigios arqueológicos’, y entre los dos recubrimos esa parte con piedras, y así se quedó prácticamente todo el año, recordó el arqueólogo, quien compartió que por aquellos meses el INAH no contaba con los recursos para emprender los trabajos correspondientes.

SEPTIEMBRE DE 1975, EL GRAN DESCUBRIMIENTO

Pobladores de Nativitas recuerdan que durante las fiestas de su feria del año 1975 invitaron al entonces gobernador Emilio Sánchez Piedras, a quien le platicaron sobre la posible existencia de una pirámide en el “Paraje Cacaxtla”, versión que coincide con la del arqueólogo Eduardo Merlo.

Con motivo de las fiestas de San Miguel, los habitantes del pueblo invitaron al gobernador. Entre otras cosas, me platicaron que alguien le dijo ‘es que ahí arriba del cerro parece que hay una pirámide, pero el arqueólogo de Puebla dijo que no se podía excavar´’, y que el gobernador les dijo ‘pues ustedes que le hacen caso al arqueólogo que es de Puebla si estamos en Tlaxcala’. Entonces fue que los pobladores empezaron a quitar las piedras y así fue como ellos hicieron el gran descubrimiento, compartió Merlo Juárez.

Don Antonio Luna tenía 26 años de edad en 1975 cuando junto a otros vecinos de Nativitas fue invitado por el entonces presidente de comunidad de San Miguel del Milagro a realizar excavaciones en lo que ya se conocía como “Las ruinas de Cacaxtla”.

“Todo esto estaba rodeado de árboles, de nopales y también de algunas tierras de labor, pero en esta parte siempre encontrábamos figuritas y restos prehispánicos, y es por eso que ya se sospechaba que esto era una pirámide”, compartió el señor Antonio Luna a este Diario, actualmente de 73 años, quien recuerda con detalle lo sucedido hace 47 años.

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

EN 1975 EL SOL DE TLAXCALA DIO A CONOCER EL HALLAZGO

El 13 de septiembre es el día en que se conmemora el descubrimiento de Cacaxtla, pero sería hasta octubre cuando los arqueólogos Diana López, Eduardo Merlo y Daniel Molina darían a conocer el hallazgo de manera oficial, información que fue reportada por El Sol de Tlaxcala en su primera plana.

Esta ciudad fortificada está formada por un complejo de cuartos, y en la parte superior del cerro de Cacaxtla se descubrió una plataforma con muros hechos de argamasa y revoque. En este muro hay un mural de 2.20 metros de largo por 1.85 de alto. Este mural, único en su género, según opinión de los arqueólogos Diana López, Eduardo Merlo y Daniel Molina, representa a un personaje central muy importante, al parecer es medio hombre y medio ave la figura, narra este Diario en aquel año.

El “Hombre-ave” fue una de las primeras pinturas descubiertas hace 47 años en el paraje Cacaxtla. Foto: Gibrán Espinoza | El Sol de Tlaxcala

La cobertura de El Sol de Tlaxcala a este tema continuó de manera permanente para reportar los nuevos descubrimientos que los arqueólogos hacían al paso de los días, los cuales apuntaban a que ese mural sería solo la punta del iceberg de todo un complejo arquitectónico.

ATRIBUYEN UN MURAL A LOS MAYAS

“El suceso arqueológico del año es el descubrimiento de una pintura mural atribuible a los mayas, en el poblado de San Miguel del Milagro. El doctor Enrique Valencia, director de Centros Regionales del INAH, declaró que este acontecimiento revive una vieja interrogante a la que los hombres de ciencia se esfuerzan por encontrar respuesta”, menciona la nota de este periódico durante la extensa cobertura del 18 de octubre de 1975.

Foto: Gibrán Espinoza | El Sol de Tlaxcala

Sobre este tema, en la reciente entrevista realizada por este medio al arqueólogo Eduardo Merlo, enfatizó que es en esta interrogante donde radica la relevancia de Cacaxtla.

(Cacaxtla) es fundamental porque nos abre el camino para saber que había muchas más fuertes relaciones de las que esperábamos entre el sureste mexicano y el centro de México, y que muchos elementos que nosotros conocemos acá sí vinieron de allá y otros de aquí se fueron para allá, ya con toda la seguridad del mundo. Además, nos presenta un panorama de los grupos que migraron a la caída de las grandes ciudades como Cholula, Teotihuacán, Monte Albán, y qué pasó después, detalló el especialista.

Foto: Gibrán Espinoza | El Sol de Tlaxcala

LOS TRABAJOS POSTERIORES

A lo largo de las semanas siguientes al descubrimiento, El Sol de Tlaxcala continuó con la cobertura de este acontecimiento con notas sobre los avances arqueológicos y las medidas que las autoridades tomaron ante tal hallazgo, como la vigilancia militar del área y el levantamiento topográfico para la elaboración de planos que en lo posterior ayudarían en los trabajos de excavación.

Foto: Gibrán Espinoza | El Sol de Tlaxcala

Asimismo, este medio reportó la intervención del presidente de la República en turno, Luis Echeverría Álvarez, quien entregó en ese mismo año del descubrimiento la cantidad de 50 mil pesos al entonces director del INAH Puebla-Tlaxcala, Efraín Castro, “para que se prosigan los trabajos iniciales al descubrimiento del montículo de Cacaxtla”, reporta la nota de este Diario publicada el 25 de octubre de 1975.

LOS AÑOS SIGUIENTES

Durante los años siguientes, El Sol de Tlaxcala cubrió las noticias más relevantes relacionadas con la zona arqueológica, como la inauguración de la techumbre que hoy cubre la zona, acto encabezado por los mandatarios en turno, el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, y el gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez, nota publicada el 15 de enero de 1987.

Asimismo, en mayo de 2007 este Diario reportó la caída de una parte de la techumbre a consecuencia de una fuerte granizada en la región de Nativitas, que provocó daños en un tercio de la estructura metálica.

A 47 años, continúan las labores de conservación y de investigación en la zona, cuyo descubrimiento causó un gran impacto en la vida de los pobladores de San Miguel del Milagro y sus alrededores.

Desde hace 47 años esta zona representa para nosotros una fuente de trabajo y de orgullo porque es visitada por turistas de todas partes del mundo y de México, aseguró don Antonio Luna.

Por su parte, Eduardo Merlo -quien hoy día es docente e investigador reconocido a nivel nacional e internacional por su labor de difusión de las culturas prehispánicas- recuerda aún con mucha satisfacción este acontecimiento.

“Fue una emoción que creo que nunca he vuelto a sentir en mi vida, y un gusto que me haya tocado estar en eso, porque quiero decir que los tres arqueólogos éramos prácticamente recién salidos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y nos encontramos con el gran tesoro que arqueólogos viejos hubieran querido tener en sus manos, así que fue un privilegio y un orgullo que hasta la fecha yo sigo recordando”.

Foto: Gibrán Espinoza | El Sol de Tlaxcala

EL HOMBRE-AVE

El Sol de Tlaxcala mostraba en sus páginas las primeras fotografías del mural que hoy es conocido como “Hombre-Ave”, que fue precisamente el primer hallazgo de los pobladores de San Miguel del Milagro.

Foto: Gibrán Espinoza | El Sol de Tlaxcala

