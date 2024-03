[Actualización] Ofrece Raymundo Vázquez Conchas campaña “con el corazón”, rumbo a la diputación federal por el Distrito II

Una campaña política que efectuará con el corazón fue el ofrecimiento de Raymundo Vázquez Conchas, candidato a diputado federal por el Distrito II de Tlaxcala, durante el arranque de actividades en la colonia José María Morelos, en Apizaco.

Elecciones 2024 Arranca campaña Raymundo Vázquez Conchas para diputado federal por el Distrito II, en Apizaco

La mañana de este sábado, el aspirante a la diputación federal tuvo su primer acercamiento con la ciudadanía y aseguró que es un hombre de pocas palabras, pero de acciones y resultados, de ahí que no le fallará a Tlaxcala para lograr la mejora de la nación.

En el protocolo de arranque estuvo acompañado de representantes políticos y alcaldes, así como simpatizantes que gritaron porras de apoyo y ondearon banderas verdes, esto en un ambiente de unidad y armonía.

Al tomar la palabra, el candidato indicó que la campaña de actividades será con el corazón y no con recursos, pues su labor será austera, pero abundante en emociones y sentimientos que inyectarán todas las personas que lo acompañen a tocar puertas en el Distrito II de Tlaxcala.

Vázquez Conchas fue emotivo en su intervención al externar su emoción, satisfacción y agradecimiento por representar a la coalición de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo para diputado federal.

Precisó su agradecimiento con la vida, su madre, hermanos, hijos, nietos y su fallecido padre, quienes contribuyeron a formarlo en un hombre de lucha. Además, mencionó que ha sido motivado por Joaquín Cisneros Fernández.

El aspirante explicó que inició campaña en la colonia Morelos, una de las más alejadas a la zona centro de Apizaco, para sumar y no dividir, brindar mejores resultados al unir buenas voluntades y luchar por un proyecto de comunidad sin ser personal.

Además, dijo que tiene el objetivo de hacer bien las cosas y con el apoyo de la ciudadanía lograrán el triunfo en el segundo distrito el próximo dos de junio en las urnas.

Reveló que iniciaron actividades este sábado, pues un día antes (viernes) acompañó a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México, quien externó que recuperará el ferrocarril mexicano y Apizaco, al ser un referente nacional en vías de comunicación férreas, será un bastión de la nación.

En su intervención, Carlos Augusto Pérez Hernández, diputado federal con licencia y presidente del partido Morena, externó que al iniciar campaña hicieron un compromiso con la comunidad para apoyar las iniciativas de la próxima presidenta de México para que sigan viendo por los que menos tienen.

Externó que “Ray” es la mejor opción porque es un hombre sensible, honesto y enarbola los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, lo cual será respaldado por una trayectoria de más de 30 años de servir a la sociedad.

Aseguró que tienen el respaldo de Morena, el Partido Verde y Partido del Trabajo porque tienen al próximo diputado federal del Distrito II para consolidar el proyecto de la nación para favorecer a todos los sectores.

Tras el protocolo de inicio de campaña, comenzó con los primeros toques de puertas en la colonia Morelos, en Apizaco; posteriormente recorrió San José Tetel con dirección a Santa Úrsula Zimatepec, en Yauhquemehcan.